Евгений ПАВЛЮК: «Мы сражались друг за друга»

Центральный защитник полтавской «Ворсклы» Евгений Павлюк подытожил выигранную игру 29 тура в киевской «Оболони» (3:1).

«Невероятное чувство победы после серии неудач. Когда ты каждый матч выходил с мотивацией победить, этого не удавалось, а вот получилось – это супер.

Мы сражались друг за друга, пытались помочь друг другу. За счет этого победили.

В преддверии матча был разговор с тренерским штабом. Они все силы вкладывали в нас, чтобы мы побеждали. Однако не удавалось. Впрочем, тренер сказал, что мы должны выйти, как одна семья. Сразиться на своем поле ради своих болельщиков, – сказал Павлюк.