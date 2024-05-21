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  4. Евгений ПАВЛЮК: «Мы сражались друг за друга»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 04:35 |
36
0

Евгений ПАВЛЮК: «Мы сражались друг за друга»

Защитник «Ворсклы» подвел итоги игры с «Оболонью»

21 мая 2024, 04:35 |
36
0
Евгений ПАВЛЮК: «Мы сражались друг за друга»
УПЛ. Евгений Павлюк (слева

Центральный защитник полтавской «Ворсклы» Евгений Павлюк подытожил выигранную игру 29 тура в киевской «Оболони» (3:1).

«Невероятное чувство победы после серии неудач. Когда ты каждый матч выходил с мотивацией победить, этого не удавалось, а вот получилось – это супер.

Мы сражались друг за друга, пытались помочь друг другу. За счет этого победили.

В преддверии матча был разговор с тренерским штабом. Они все силы вкладывали в нас, чтобы мы побеждали. Однако не удавалось. Впрочем, тренер сказал, что мы должны выйти, как одна семья. Сразиться на своем поле ради своих болельщиков, – сказал Павлюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Ворскла - Оболонь Евгений Павлюк
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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