Данило КАРАСЬ: «Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы»
Защитник «Оболони» высказался о проигранной игре
Центральный защитник киевской «Оболони» Даниил Карась отреагировал на проигранный матч 29-го тура полтавской «Ворскле» (1:3).
«Очень много эмоций отдали матчу. Очень огорчены, что проиграли, потому что нам нужна была только победа. Забываем этот результат и готовимся дальше к следующей игре. Она очень важна для нас.
Погодные условия повлияли и на нас, и на «Ворсклу». Нам нужна победа и мы к этому шли.
Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы. Будем разбираться, будем смотреть, и станет понятно, что произошло, – сказал Карась.
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