Данило КАРАСЬ: «Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы»

Центральный защитник киевской «Оболони» Даниил Карась отреагировал на проигранный матч 29-го тура полтавской «Ворскле» (1:3).

«Очень много эмоций отдали матчу. Очень огорчены, что проиграли, потому что нам нужна была только победа. Забываем этот результат и готовимся дальше к следующей игре. Она очень важна для нас.

Погодные условия повлияли и на нас, и на «Ворсклу». Нам нужна победа и мы к этому шли.

Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы. Будем разбираться, будем смотреть, и станет понятно, что произошло, – сказал Карась.