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  4. Данило КАРАСЬ: «Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 04:20 | Обновлено 21 мая 2024, 04:27
22
0

Данило КАРАСЬ: «Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы»

Защитник «Оболони» высказался о проигранной игре

21 мая 2024, 04:20 | Обновлено 21 мая 2024, 04:27
22
0
Данило КАРАСЬ: «Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы»
ФК Оболонь. Даниил Карась

Центральный защитник киевской «Оболони» Даниил Карась отреагировал на проигранный матч 29-го тура полтавской «Ворскле» (1:3).

«Очень много эмоций отдали матчу. Очень огорчены, что проиграли, потому что нам нужна была только победа. Забываем этот результат и готовимся дальше к следующей игре. Она очень важна для нас.

Погодные условия повлияли и на нас, и на «Ворсклу». Нам нужна победа и мы к этому шли.

Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы. Будем разбираться, будем смотреть, и станет понятно, что произошло, – сказал Карась.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Ворскла - Оболонь Даниил Карась
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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