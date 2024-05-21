Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КРУПСКИЙ: «Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 04:00 | Обновлено 21 мая 2024, 04:12
42
0

Илья КРУПСКИЙ: «Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли»

Защитник «Ворсклы» подвел итоги игры с «Оболонью»

21 мая 2024, 04:00 | Обновлено 21 мая 2024, 04:12
42
0
Илья КРУПСКИЙ: «Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли»
УПЛ. Илья Крупский

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский проанализировал победу своей команды над «Оболонью» (3:1) в 29 туре УПЛ.

«Очень важная победа для нас. Мы очень давно ее хотели. У нас была неудачная серия. К счастью, нам все удалось.

Я считаю, что нам две тревоги, как бы это ни звучало, помогли. Мы побеседовали с тренерским штабом. Обсудили, что делаем не так, наше настроение на игру. Нам легонько напихали и все пошло, как планировали.

Нам сказали больше играть фланговыми подачами, не затягивать, мы это и сделали. Забили так и первый, и второй голы, – сказал Крупский.

По теме:
Вадим МИЛЬКО: «Минай – веселая команда»
Владислав ВАКУЛА: «Мы вдохновляемся Байером»
Евгений ПАВЛЮК: «Мы сражались друг за друга»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Ворскла - Оболонь Илья Крупский
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
Бокс | 20 мая 2024, 07:48 8
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться

Фрэнк Уоррен не уверен, что оба боксера захотят выходить на второй бой

Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 20 мая 2024, 07:44 1
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Тайсон потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Футбол | 21.05.2024, 01:00
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Бокс | 20.05.2024, 15:07
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Футбол | 20.05.2024, 22:08
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.05.2024, 13:53
Футбол
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
20.05.2024, 07:42 8
Футбол
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 4
Бокс
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
19.05.2024, 06:15 14
Бокс
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
20.05.2024, 07:01
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем