Илья КРУПСКИЙ: «Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли»
Защитник «Ворсклы» подвел итоги игры с «Оболонью»
Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский проанализировал победу своей команды над «Оболонью» (3:1) в 29 туре УПЛ.
«Очень важная победа для нас. Мы очень давно ее хотели. У нас была неудачная серия. К счастью, нам все удалось.
Я считаю, что нам две тревоги, как бы это ни звучало, помогли. Мы побеседовали с тренерским штабом. Обсудили, что делаем не так, наше настроение на игру. Нам легонько напихали и все пошло, как планировали.
Нам сказали больше играть фланговыми подачами, не затягивать, мы это и сделали. Забили так и первый, и второй голы, – сказал Крупский.
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