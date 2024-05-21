Илья КРУПСКИЙ: «Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли»

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский проанализировал победу своей команды над «Оболонью» (3:1) в 29 туре УПЛ.

«Очень важная победа для нас. Мы очень давно ее хотели. У нас была неудачная серия. К счастью, нам все удалось.

Я считаю, что нам две тревоги, как бы это ни звучало, помогли. Мы побеседовали с тренерским штабом. Обсудили, что делаем не так, наше настроение на игру. Нам легонько напихали и все пошло, как планировали.

Нам сказали больше играть фланговыми подачами, не затягивать, мы это и сделали. Забили так и первый, и второй голы, – сказал Крупский.