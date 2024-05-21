Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Было неожиданно и приятно, что Шахтер разрешил играть»

Полузащитник «Днепра-1» Олег Очеретько, выступающий за днепровскую команду на правах аренды с «Шахтера», оценил ничью с «горняками» (1:1).

– В целом результат положительный в матче против такого соперника. «Шахтер» всегда отличается контролем мяча, атакующей игрой, наличием скоростных технических футболистов. Могли, конечно, выиграть, если бы забили на последних минутах. Были моменты у нас, играли неплохо. Трудно было держать ритм игры из-за тревог: долго сидели, ждали, приходилось снова разминаться, входить в игру.

– Для многих стало сюрпризом то, что ты мог сыграть против клуба, у которого взят в аренду?

– Для меня тоже был сюрприз, что сыграю. Был рад, что разрешили сыграть. Это было неожиданно и приятно.

– Была ли у тебя какая-то личная мотивация? Или просто думал о делах нынешней команды?

– Да, мотивация заключалась в том, чтобы помочь команде, где я нахожусь. О «Шахтер» не думал – просто было желание играть. Мы стремимся побеждать в каждой игре.

– Перед игрой ты несколько минут общался с Марино Пушичем. О чем, если не секрет?

– Было обычное общение, поинтересовались делами друг друга, я поздравил их с титулами. Просто хорошо побеседовали.

– Гол «Днепр-1» начался с твоего агрессивного прессинга. Такова была установка тренеров?

– Все увидели возможность пойти в прессинг в той ситуации, и мы слаженно отработали момент. Заставили соперника потерять мяч, и Филиппов мастерски использовал шанс забить.

– Этот чемпионат очень непредсказуем, но в последнем туре все будет в ваших руках.

– В Одессу нужно ехать только за победой, чтобы получить право играть в еврокубках.

– Кстати, на ваши действия во вчерашнем матче влияло то, что знали результаты параллельных поединков?

– Лично я за ними не следил.

– Вскоре истекает срок твоей аренды. Как оценишь период в «Днепре-1»?

– Прекрасно! Мне здесь очень нравится атмосфера, коллектив, футбольные поля, тренерский штаб. все шикарно. Я очень доволен, что очутился здесь.