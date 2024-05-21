Олег ЛЫСАК: «Павлюка не продаем, Долганского пролонгируем»

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, кто из игроков команды может быть продан и будет ли работать Сергей Долганский главным тренером в следующем сезоне.

«В этом сезоне мы дали возможность продемонстрировать себя молодым игрокам, которых мы воспитываем не один год. Это и Хрипчук, и Нестеренко, и Крупский. Илья сейчас является активом команды, который летом может перейти в другой клуб. Мы достаточно высоко ценим его. Он имеет все качества, чтобы быть игроком топ-уровня. Скорость, сила, футбольное мышление. Хрипчук и Нестеренко на юношеском уровне отвечали, чтобы мы с ними планировали дальнейшие выступления в первой команде. Пройдет определенное время, и эти ребята будут основными в нашей команде.

Есть предложения по Павлюку, но мы не будем на них реагировать. Там цифра до миллиона евро. Однако сейчас это основной центральный защитник «Ворсклы. Он наш воспитанник. Мы верим в него. Я с положительной точки зрения оцениваю его игру. Все ребята набивают необходимые шишки. Мы создали все условия для того, чтобы качественно почувствовали, что такое УПЛ. Дальше все зависит от них, от их усердия. Каким бы ни был бюджет «Ворсклы», всегда перед нами будет стоять цель участия в еврокубках. Нам предстоит плодотворно работать в летнее трансферное окно. В зависимости от того, как мы там поработаем, будет складываться весь следующий сезон.

Относительно главного тренера, мы планируем пролонгацию Сергея Долганского. Мы ясно понимаем ситуацию, в которой он оказался. Мы 1,5 года работали со Скрипником. У него были свои схемы, свое видение футбола. Мы производили комплектацию исключительно под него. Сейчас же зимой нам удалось подписать 3 футболистов, зашедших в основной состав.

Нашей задачей будет довериться тренеру. Ему еще нужно набираться опыта, но мы должны дать ему карт-бланш, чтобы он сформировал состав так, как он видит», – сказал Лысак.