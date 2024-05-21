Источник: зарубежный клуб хочет купить таланта из Металлиста за $1,5 млн

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал об интересе со стороны других команд к вингеру «Металлисту» Геннадию Синчуку:

«На неделе узнал информацию, что очень хорошие деньги за него предлагают и украинские, и зарубежные клубы. Вот вам пример, почему украинские футболисты могут развиваться. Не важно, в какой лиге они играют.

Украинский клуб, ставящий задачу, давал за Синчука 800 тысяч долларов. Металлист отказался. Зарубежный клуб, один известный, давал за Синчука 1,5 млн долларов. Не буду разглашать название этого клуба. Металлист ждет улучшения предложений».