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Украина. Первая лига
21 мая 2024, 01:55 | Обновлено 21 мая 2024, 04:23
69
0

Источник: зарубежный клуб хочет купить таланта из Металлиста за $1,5 млн

По словам Зверова, украинский клуб предложил $800 тысяч за Синчука

21 мая 2024, 01:55 | Обновлено 21 мая 2024, 04:23
69
0
Источник: зарубежный клуб хочет купить таланта из Металлиста за $1,5 млн
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал об интересе со стороны других команд к вингеру «Металлисту» Геннадию Синчуку:

«На неделе узнал информацию, что очень хорошие деньги за него предлагают и украинские, и зарубежные клубы. Вот вам пример, почему украинские футболисты могут развиваться. Не важно, в какой лиге они играют.

Украинский клуб, ставящий задачу, давал за Синчука 800 тысяч долларов. Металлист отказался. Зарубежный клуб, один известный, давал за Синчука 1,5 млн долларов. Не буду разглашать название этого клуба. Металлист ждет улучшения предложений».

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Геннадий Синчук Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Владимир Зверов трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: Профутбол Digital
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