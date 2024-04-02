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  4. Геннадий СИНЧУК: «Тренер сборной мне доверяет и рассчитывает на меня»
Украина. Первая лига
02 апреля 2024, 16:23 |
155
0

Геннадий СИНЧУК: «Тренер сборной мне доверяет и рассчитывает на меня»

Полузащитник «Металлиста» рассказал о поездке на матчи Украины U-19

02 апреля 2024, 16:23 |
155
0
Геннадий СИНЧУК: «Тренер сборной мне доверяет и рассчитывает на меня»
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Полузащитник харьковского «Металлиста» Геннадий Синчук рассказал о поездке на матчи Украины U-19 и прокомментировал победу над запорожским «Металлургом» (4:1) в матче 20-го тура группы «Выбывание» Первой лиги.

– Геннадий, во-первых, поздравляю тебя с первой победой в весенней части чемпионата! Ты знаешь, что «Металлист» впервые в сезоне выиграл дома?

– Спасибо за поздравления. Если честно, когда я об этом узнал, то немного удивился, потому что дома всегда легче играть. А сегодня еще и пришло большое количество наших болельщиков, чтобы нас поддержать. Это двойная мотивация. Как говорится, за нас был двенадцатый игрок.

– Как тебе вообще поддержка с трибун на матче, футболисты чувствовали ее на поле?

– Да, когда кричат «Металлист-Металлист!» – даже мурашки идут по коже.

– Геннадий, ты вышел на замену на второй тайм и, по моему мнению, выступил очень ярко и усилил игру. Это ты такой вдохновленный приехал после сборной или сказываются качественно проведенные сборы?

– И выступление за сборную дало уверенности, и хорошо проведенные сборы. Неважно, выхожу я на замену или в основе, я всегда стараюсь приносить пользу команде.

– Расскажи немного о своей игре за сборную Украины U19 и том прекрасном голе в ворота Швейцарии. Как тебе так удалось забить?

– Это очень положительные эмоции. Забить победный гол, еще и такой, еще и когда команда вышла на Евро ... В общем неважно, забил я или нет, главное, что команда на Евро. Это была наша цель.

– Когда ты ехал в расположение команды U19, рассчитывал, что будешь в старте во всех трех матчах?

– Если честно, то нет, я поехал в сборную, где большинство игроков старше по возрасту. Я не думал, что буду игроком основы. Но я приехал и почувствовал, что тренер мне доверяет и рассчитывает на меня. Так получилось, что я играл со старта все матчи.

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Источник ФК Металлист
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