ДУБИНЧАК: «Когда играем в три защитника, то у меня более развязаны руки»

Левый защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал победу своей команды в матче 29 тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (3:1).

- Сегодня понравилась открытая игра, потому что ни нам, ни «Кривбассу» уже ничего не нужно было, мы в турнирной таблице уже не опустимся и не поднимемся. Думаю, болельщикам было интересно наблюдать. Кроме того, мы попробовали новую тактику в первом тайме. Игра получилась для болельщиков.

- Изменились ли ваши функциональные обязанности за игры в три центрбека? Вы играли выше, больше атаковали?

- Конкретно мне нравится такая позиция, когда играем в три центральных защитника. У меня тогда более развитые руки, мне это больше импонирует. В четыре защитника тоже неплохо, но в пять мне импонирует.

- Все удалось ли воплотить при этой постройке?

- Понятно, что мы весь сезон играли при другой тактике, и сейчас бывало недоразумение, появлялись разрывы в центре, много контратак как в другую сторону, так и в нашу. Поэтому еще нужно дорабатывать. Если мы хотим использовать в каких-то матчах эту тактику, то над ней еще предстоит поработать, чтобы лучше ее понимать.

- Вы забили свой дебютный мяч на клубном уровне, как прокомментируете это событие?

- Сейчас у меня тяжелый период, мало играю, через две игры на третью, поэтому для меня этот гол очень важен. Это поможет мне психологически, и дальше будет только рост вверх.

- После перехода на привычную тактику моментов стало больше, играть стали еще раскрепощеннее?

- Да, ведь это наша привычная тактика, мы к ней привыкли, играли эти полгода при этой тактике, понимаем, как действовать. Поэтому во втором тайме было гораздо легче играть.

- После игры прошла акция, посвященная погибшим фанатам. Насколько подобные события важны?

- Я считаю, что они очень важны. Благодарю болельщиков, которые приходят в эти трудные времена на стадион и поддерживают нас. Мы чтим наших воинов, это все благодаря им. Большое спасибо им. Они делают гораздо более трудную работу, чем мы все.

- Завершение сезона для вас – это хорошая новость или плохая?

- Для меня сейчас были тяжелые полгода, я мало играл. Поэтому сейчас хотелось бы начать все с нуля, доказывать свое место в составе. Что касается последней игры сезона, думаю, мы просто будем играть в открытый, хороший футбол для болельщиков. «Руху» есть, что решать, нам – нет.

- Перед этим матчем сборников отпускают, насколько это повлияет на настроение команды?

- Я считаю, им действительно нужно отдохнуть, ничего страшного. Пожалуй, у нас будут играть ребята, что играют меньше, у них есть шанс себя проявить. Думаю, они ничем не хуже. Все, кто в структуре «Динамо» – сильные игроки, просто не все получают игровое время. Сейчас для этих игроков будет шанс себя проявить, поэтому, думаю, все будут максимально настроены.