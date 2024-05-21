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Чемпионат Италии
Болонья
20.05.2024 21:45 – FT 3 : 3
Ювентус
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Италия
21 мая 2024, 01:34 | Обновлено 21 мая 2024, 01:40
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Болонья – Ювентус – 3:3. Суперкамбэк Юве в 3 мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А

21 мая 2024, 01:34 | Обновлено 21 мая 2024, 01:40
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0
Болонья – Ювентус – 3:3. Суперкамбэк Юве в 3 мяча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на выезде совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Болоньей» 3:3.

Дубль у хозяев оформил Риккардо Калафьори, также забил Сантьяго Кастро.

Туринская команда, уступая со счетом 0:3 забила в ответ три мяча с 76 до 84-й минуты минуты. Отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз.

«Болонье» и «Ювентус» (68 очков) делят 3–4 место, по дополнительным показателям впереди «Болонья» за тур до конца чемпионата. Обе команды уже получили путевки в Лигу чемпионов

«Ювентус» провел первый матч после отставки Массимилиано Аллегри. Командой временно руководит уругваец Паоло Монтеро.

Серия А. 37-й тур, 20 мая

Болонья – Ювентус – 3:3

Голы: Калафьори, 2, 53 Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Кенан Йылдыз, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Болонья).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Болонья).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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