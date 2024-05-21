Болонья – Ювентус – 3:3. Суперкамбэк Юве в 3 мяча. Видео голов и обзор
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В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на выезде совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Болоньей» 3:3.
Дубль у хозяев оформил Риккардо Калафьори, также забил Сантьяго Кастро.
Туринская команда, уступая со счетом 0:3 забила в ответ три мяча с 76 до 84-й минуты минуты. Отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз.
«Болонье» и «Ювентус» (68 очков) делят 3–4 место, по дополнительным показателям впереди «Болонья» за тур до конца чемпионата. Обе команды уже получили путевки в Лигу чемпионов
«Ювентус» провел первый матч после отставки Массимилиано Аллегри. Командой временно руководит уругваец Паоло Монтеро.
Серия А. 37-й тур, 20 мая
Болонья – Ювентус – 3:3
Голы: Калафьори, 2, 53 Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Кенан Йылдыз, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
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