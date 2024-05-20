Суперкамбэк в борьбе за 3 место. Ювентус отыграл у Болоньи 3 мяча за 10 мин

В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на выезде совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Болоньей» 3:3.

Дубль у хозяев оформил Риккардо Калафьори, также забил Сантьяго Кастро.

Туринская команда, уступая со счетом 0:3 забила в ответ три мяча с 76 до 84-й минуты минуты. Отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз.

«Болонье» и «Ювентус» (68 очков) делят 3–4 место, по дополнительным показателям впереди «Болонья» за тур до конца чемпионата. Обе команды уже получили путевки в Лигу чемпионов

«Ювентус» провел первый матч после отставки Массимилиано Аллегри. Командой временно руководит уругваец Паоло Монтеро.

Серия А. 37-й тур, 20 мая

Болонья – Ювентус – 3:3

Голы: Калафьори, 2, 53 Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Кенан Йылдыз, 84

Салернитана – Верона – 1:2

Голы: Маджоре, 90 – Суслов, 22, Фолоруншо, 45+3

Турнирная таблица