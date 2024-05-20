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Чемпионат Италии
Болонья
20.05.2024 21:45 – FT 3 : 3
Ювентус
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Италия
20 мая 2024, 23:59 | Обновлено 21 мая 2024, 00:12
205
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Суперкамбэк в борьбе за 3 место. Ювентус отыграл у Болоньи 3 мяча за 10 мин

У туринцев отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз

20 мая 2024, 23:59 | Обновлено 21 мая 2024, 00:12
205
0
Суперкамбэк в борьбе за 3 место. Ювентус отыграл у Болоньи 3 мяча за 10 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на выезде совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Болоньей» 3:3.

Дубль у хозяев оформил Риккардо Калафьори, также забил Сантьяго Кастро.

Туринская команда, уступая со счетом 0:3 забила в ответ три мяча с 76 до 84-й минуты минуты. Отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз.

«Болонье» и «Ювентус» (68 очков) делят 3–4 место, по дополнительным показателям впереди «Болонья» за тур до конца чемпионата. Обе команды уже получили путевки в Лигу чемпионов

«Ювентус» провел первый матч после отставки Массимилиано Аллегри. Командой временно руководит уругваец Паоло Монтеро.

Серия А. 37-й тур, 20 мая

Болонья – Ювентус – 3:3

Голы: Калафьори, 2, 53 Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Кенан Йылдыз, 84

Салернитана – Верона – 1:2

Голы: Маджоре, 90 – Суслов, 22, Фолоруншо, 45+3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 37 29 6 2 87 - 20 93
2 Милан 37 22 8 7 73 - 46 74
3 Болонья 37 18 14 5 54 - 30 68
4 Ювентус 37 18 14 5 52 - 31 68
5 Аталанта 36 20 6 10 67 - 39 66
6 Рома 37 18 9 10 64 - 44 63
7 Лацио 37 18 6 13 48 - 38 60
8 Фиорентина 36 15 9 12 55 - 42 54
9 Торино 37 13 14 10 36 - 33 53
10 Наполи 37 13 13 11 55 - 48 52
11 Дженоа 37 11 13 13 43 - 45 46
12 Монца 37 11 12 14 39 - 49 45
13 Эллас Верона 37 9 10 18 36 - 49 37
14 Лечче 37 8 13 16 32 - 54 37
15 Кальяри 37 8 12 17 40 - 65 36
16 Фрозиноне 37 8 11 18 44 - 68 35
17 Удинезе 37 5 19 13 36 - 53 34
18 Эмполи 37 8 9 20 27 - 53 33
19 Сассуоло 37 7 8 22 42 - 74 29
20 Салернитана 37 2 10 25 29 - 78 16
Полная таблица

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Болонья - Ювентус Болонья Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Риккардо Калафьори Федерико Кьеза Аркадиуш Милик Кенан Йылдыз
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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