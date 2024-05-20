Суперкамбэк в борьбе за 3 место. Ювентус отыграл у Болоньи 3 мяча за 10 мин
У туринцев отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз
В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на выезде совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Болоньей» 3:3.
Дубль у хозяев оформил Риккардо Калафьори, также забил Сантьяго Кастро.
Туринская команда, уступая со счетом 0:3 забила в ответ три мяча с 76 до 84-й минуты минуты. Отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз.
«Болонье» и «Ювентус» (68 очков) делят 3–4 место, по дополнительным показателям впереди «Болонья» за тур до конца чемпионата. Обе команды уже получили путевки в Лигу чемпионов
«Ювентус» провел первый матч после отставки Массимилиано Аллегри. Командой временно руководит уругваец Паоло Монтеро.
Серия А. 37-й тур, 20 мая
Болонья – Ювентус – 3:3
Голы: Калафьори, 2, 53 Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Кенан Йылдыз, 84
Салернитана – Верона – 1:2
Голы: Маджоре, 90 – Суслов, 22, Фолоруншо, 45+3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3
|Болонья
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4
|Ювентус
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64 - 44
|63
|7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11
|Дженоа
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13
|Эллас Верона
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36 - 53
|34
|18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20
|Салернитана
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
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