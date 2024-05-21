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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 02:20 | Обновлено 21 мая 2024, 02:44
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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Верю, что мы сможем выиграть и остаться в УПЛ»

Главный тренер «Миная» подытожил игру с «Колосом»

21 мая 2024, 02:20 | Обновлено 21 мая 2024, 02:44
60
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Верю, что мы сможем выиграть и остаться в УПЛ»
ФК Минай. Желько Любенович

Наставник «Миная» Желько Любенович поделился впечатлениями от камбэка своей команды в игре против «Колоса» (3:2).

«Поздравляю команду, болельщиков, всех работников клуба, всех местных – мы заслужили эту победу. Сегодня я получил кайф от игры своей команды. Ребята – молодцы. Горжусь ими.

Дважды проигрывали в счете и мы дважды сравнивали, а в конце забили третий гол. Есть не только характер, но и качество. Не будь качества – мы бы не смогли такую игру вытащить. Когда мои футболисты уступают – они играют в футбол, красивый футбол. Не боятся. Мы прошли немало преград перед тем, как дойти до такого уровня.

Я говорил ранее, что «Шахтер», «Динамо», «Рух» и «Кривбасс» показывают лучший футбол на этом чемпионате. Будем надеяться, что Юрий Вернидуб кому-то из своих игроков даст отдохнуть, чтобы нам было легче (улыбается). У них команда высокого уровня. Но мы дошли до последнего шага, мы никого не боимся, всех уважаем. Если сыграем так, как против «Колоса» – то шансы у нас будут.

С самого первого дня, как только я сюда пришел, говорил, что у нас есть шанс и я верю в это. И мы показываем это. Наш уровень постепенно рос и сегодняшняя игра показала, куда мы пришли. Я верю в эту команду. Верю, что в последней игре мы сможем выиграть и остаться в Премьер-лиге.

Не могу поделиться всеми секретами, но как я уже говорил – футболисты поверили в себя. А когда они верят в себя и чувствуют, что могут показать то, что умеют (а они умеют) – получается такой результат», – сказал Любенович.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Минай - Колос
Сергей Рипьюк Источник: ФК Минай
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