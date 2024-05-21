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  4. Сергей ЧОБОТЕНКО: «Мой ассист? Возможно, это мастерство»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 03:00 | Обновлено 21 мая 2024, 03:21
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Сергей ЧОБОТЕНКО: «Мой ассист? Возможно, это мастерство»

Игрок «Полесья» прокомментировал ничью в чемпионате

21 мая 2024, 03:00 | Обновлено 21 мая 2024, 03:21
7
0
Сергей ЧОБОТЕНКО: «Мой ассист? Возможно, это мастерство»
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал утраченную победу своей команды в матче 29 тура против «Металлиста 1925» (3:3).

«Это была очень трудная игра, уже почти конец сезона, мы отдали почти все силы. К тому же была еще и жара. Мы сделали все возможное, но немного не хватило.

Я отдал ассист в моменте, когда Шабанов сразился за мяч, выиграл борьбу. На дальней штанге я включился, поднял голову, увидел Луифера и отдал на него. На самом деле, игроки моей позиции не отрабатывают прострелы, но так получилось, возможно, это мастерство.

По сути, наша тактика не изменилась в последних матчах. С приходом нового тренера мы перестроились на три защитника при атаке. Мы играли с чистого листа с «Кривбассом» и последние две игры провели неплохо, но с «Металлистом 1925» не получилось победить», – сказал Чоботенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье Сергей Чоботенко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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