Сергей ЧОБОТЕНКО: «Мой ассист? Возможно, это мастерство»
Игрок «Полесья» прокомментировал ничью в чемпионате
Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал утраченную победу своей команды в матче 29 тура против «Металлиста 1925» (3:3).
«Это была очень трудная игра, уже почти конец сезона, мы отдали почти все силы. К тому же была еще и жара. Мы сделали все возможное, но немного не хватило.
Я отдал ассист в моменте, когда Шабанов сразился за мяч, выиграл борьбу. На дальней штанге я включился, поднял голову, увидел Луифера и отдал на него. На самом деле, игроки моей позиции не отрабатывают прострелы, но так получилось, возможно, это мастерство.
По сути, наша тактика не изменилась в последних матчах. С приходом нового тренера мы перестроились на три защитника при атаке. Мы играли с чистого листа с «Кривбассом» и последние две игры провели неплохо, но с «Металлистом 1925» не получилось победить», – сказал Чоботенко.
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