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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 01:20 | Обновлено 21 мая 2024, 01:43
77
0

ШИЩЕНКО: «Счет на самом деле должен быть 1:10 или 1:12 в пользу Полесья»

Тренер житомирской команды прокомментировал утраченную победу в 29 туре УПЛ

21 мая 2024, 01:20 | Обновлено 21 мая 2024, 01:43
77
0
ШИЩЕНКО: «Счет на самом деле должен быть 1:10 или 1:12 в пользу Полесья»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал ничью своей команды в матче 29 тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (3:3).

«Великолепная игра. Я благодарен за ту игру, которую мы показали сегодня. Это был тот футбол, который я хочу видеть: агрессивный, хороший переход от обороны к атаке и так же из атаки в оборону.

Я очень доволен игрой, отношением. Выходило то, что мы и планировали. Но это футбол и последние минуты матча — это была маленькая трагедия, с которой мы справимся и будем готовиться на последний матч сезона с «Шахтером». Мы планировали замены.

Счет, на самом деле должен быть 1:10 или 1:12. Если бы мы забили все эти мячи, я думаю, это была бы закономерная победа и счет. Но это футбол и от таких ситуаций он становится более интересным. То, что все решается в конце чемпионата — это отлично, это повышает уровень чемпионата. В целом, в этом году интересно посмотреть, как ситуация будет развиваться в верхней части турнирной таблицы, но так же и в нижней части. Очень интересный чемпионат для игроков и команд.

Я думаю, что в последнем туре будет очень интересно. В последнем туре нужно будет только выигрывать, ребята отдохнут от этой игры и мы продолжим подготовку к последнему матчу сезона. Пока будут шансы, мы будем бороться за еврокубки. Я очень благодарен болельщикам за поддержку на сегодняшней игре. Для нас это очень важно и получаем очень много эмоций от них.

Я думаю, что на последнюю игру с «Шахтером» будет еще больше поддержки дома. Мы будем стремиться победить «Шахтер»», – сказал Шищенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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