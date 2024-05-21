Олег Дулуб: «Игроки, которые выходят на замену, усиливают нашу игру»
Тренер ЛНЗ прокомментировал победу над «Зарей»
Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о победе своей команды в 29 туре УПЛ над луганской «Зарей» (2:1).
«Я никогда не комментирую судейство. Не было ВАР? Вопрос не к нам. ВАР ставит УАФ, там как будто шесть машин есть. Это решение федерации, не комментирую.
Двенадцатым игроком для Черкасс стало солнце? Не соглашаюсь. Подачи, когда забивались голы, была одна с левого фланга, вторая с правого фланга. Здесь солнце ни при чем.
Были проблемы в опорной зоне, мы проваливались там, но выход Бойко эту проблему решил. Очень доволен тем, что выходящие на замену игроки усиливают нашу игру, – сказал Дулуб.
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