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  4. Олег Дулуб: «Игроки, которые выходят на замену, усиливают нашу игру»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 02:40 | Обновлено 21 мая 2024, 03:11
11
0

Олег Дулуб: «Игроки, которые выходят на замену, усиливают нашу игру»

Тренер ЛНЗ прокомментировал победу над «Зарей»

21 мая 2024, 02:40 | Обновлено 21 мая 2024, 03:11
11
0
Олег Дулуб: «Игроки, которые выходят на замену, усиливают нашу игру»
ЛНЗ. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о победе своей команды в 29 туре УПЛ над луганской «Зарей» (2:1).

«Я никогда не комментирую судейство. Не было ВАР? Вопрос не к нам. ВАР ставит УАФ, там как будто шесть машин есть. Это решение федерации, не комментирую.

Двенадцатым игроком для Черкасс стало солнце? Не соглашаюсь. Подачи, когда забивались голы, была одна с левого фланга, вторая с правого фланга. Здесь солнце ни при чем.

Были проблемы в опорной зоне, мы проваливались там, но выход Бойко эту проблему решил. Очень доволен тем, что выходящие на замену игроки усиливают нашу игру, – сказал Дулуб.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря пресс-конференция Олег Дулуб
Сергей Рипьюк Источник: ФК ЛНЗ
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