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Евро
Кипр U17
20.05.2024 20:30 – FT 0 : 5
Чехия U17
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21 мая 2024, 01:00 | Обновлено 21 мая 2024, 01:09
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Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024

В первом туре Украина проиграла Сербии, а Чехия разгромила Кипр

21 мая 2024, 01:00 | Обновлено 21 мая 2024, 01:09
122
0
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
УАФ

20 мая в 1-м туре чемпионата Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проиграла команде Сербии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес издали удар в девятку. Это первый гол в турнире.

Украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1. В другом матче группы Чехия разгромила Кипр (5:0).

Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза занимают 3-е место и сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).

В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

🏆 Евро-2024 U-17. Кипр

1-й тур, 20.05.2024

  • 18:00. Сербия U17 – Украина U17 – 1:0

Гол: Душан Макевич, 2

  • 18:00. Дания U17 – Уэльс U17 – 2:0

Голы: Оби, 45+2, Йоханнесен, 48

  • 20:30. Кипр U17 – Чехия U17 – 0:5

Голы: Коларжик, 26, Наскос, 28 (пен), Нехватал, 40, Пенкса, 81, Квачек, 90+3

  • 20:30. Хорватия U17 – Австрия U17 – 0:0

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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