Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
В первом туре Украина проиграла Сербии, а Чехия разгромила Кипр
20 мая в 1-м туре чемпионата Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проиграла команде Сербии U-17.
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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес издали удар в девятку. Это первый гол в турнире.
Украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1. В другом матче группы Чехия разгромила Кипр (5:0).
Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза занимают 3-е место и сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).
В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
🏆 Евро-2024 U-17. Кипр
1-й тур, 20.05.2024
- 18:00. Сербия U17 – Украина U17 – 1:0
Гол: Душан Макевич, 2
- 18:00. Дания U17 – Уэльс U17 – 2:0
Голы: Оби, 45+2, Йоханнесен, 48
- 20:30. Кипр U17 – Чехия U17 – 0:5
Голы: Коларжик, 26, Наскос, 28 (пен), Нехватал, 40, Пенкса, 81, Квачек, 90+3
- 20:30. Хорватия U17 – Австрия U17 – 0:0
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