Чемпионат Португалии. Порту обыграл Брагу, Лебеденко забил гол
Брага не сумела спихнуть «драконов» с третьего места
В чемпионате Португалии завершился последний тур сезона 2023/2024.
Центральным матчем была встреча между «Брагой» и «Порту». Хозяева в случае победы могли подняться на третье место. Уже с самого начала стало понятно, что сделать это им будет трудно – Виктор Гомес за первые 12 минут поединка получил две желтые карточки.
«Драконам» это помогло сдерживать напор команды Руи Дуарте, но у самих забить не получалось. Интрига пропала лишь на 84-й минуте, когда игрок гостей Галено забил гол.
«Спортинг» уже в роли чемпиона уверенно разобрался с «Шавешем».
«Визела», которая потеряла шансы на спасение ещё до последнего тура, на выезде разошлась миром с «Боавиштой». За гостей результативным ударом отметился украинец Орест Лебеденко.
Чемпионат Португалии. 34-й тур.
Брага – Порту – 0:1
Гол: Галено (84)
Удаление: Гомес (12, Брага, две жк)
Фаренсе – Портимоненсе – 1:3
Голы: Понде (55) – Перейра (11), Карлиньос (32), Вентура (90+7)
Арока – Витория Гимараеш – 1:3
Голы: Гонсалес (39, пен) – Оливейра (50), Да Силва (53, автогол), Ману (62)
Морейренсе – Эшторил – 3:1
Голы: Минготти (5), Франко (66) – Кардозо (49)
Спортинг – Шавеш – 3:0
Голы: Дьекереш (23 пен, 37), Паулиньо (55)
Удаление: Пий (45+6, Шавеш)
Эштрела Амадора – Жил Висенте – 1:0
Гол: Кикас (24)
Боавишта – Визела – 2:2
Голы: Да Силва (53), Рейзиньо (90+11, пенальти) – Лебеденко (30), Перейра (61)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|34
|29
|3
|2
|96 - 29
|90
|2
|Бенфика
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3
|Порту
|34
|22
|6
|6
|63 - 27
|72
|4
|Брага
|34
|21
|5
|8
|71 - 50
|68
|5
|Витория Гимараеш
|34
|19
|6
|9
|52 - 38
|63
|6
|Морейренсе
|34
|16
|7
|11
|36 - 35
|55
|7
|Арока
|34
|13
|7
|14
|54 - 50
|46
|8
|Фамаликау
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9
|Каза Пия
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10
|Фаренсе
|34
|10
|7
|17
|46 - 51
|37
|11
|Риу Аве
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12
|Жил Висенте
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13
|Эшторил
|34
|9
|6
|19
|49 - 58
|33
|14
|Эштрела Амадора
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15
|Боавишта
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|16
|Портимоненсе
|34
|8
|8
|18
|39 - 72
|32
|17
|Визела
|34
|5
|11
|18
|36 - 66
|26
|18
|Шавеш
|34
|5
|8
|21
|31 - 72
|23
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