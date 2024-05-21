Чемпионат Португалии. Порту обыграл Брагу, Лебеденко забил гол

В чемпионате Португалии завершился последний тур сезона 2023/2024.

Центральным матчем была встреча между «Брагой» и «Порту». Хозяева в случае победы могли подняться на третье место. Уже с самого начала стало понятно, что сделать это им будет трудно – Виктор Гомес за первые 12 минут поединка получил две желтые карточки.

«Драконам» это помогло сдерживать напор команды Руи Дуарте, но у самих забить не получалось. Интрига пропала лишь на 84-й минуте, когда игрок гостей Галено забил гол.

«Спортинг» уже в роли чемпиона уверенно разобрался с «Шавешем».

«Визела», которая потеряла шансы на спасение ещё до последнего тура, на выезде разошлась миром с «Боавиштой». За гостей результативным ударом отметился украинец Орест Лебеденко.

Чемпионат Португалии. 34-й тур.

Брага – Порту – 0:1

Гол: Галено (84)

Удаление: Гомес (12, Брага, две жк)

Фаренсе – Портимоненсе – 1:3

Голы: Понде (55) – Перейра (11), Карлиньос (32), Вентура (90+7)

Арока – Витория Гимараеш – 1:3

Голы: Гонсалес (39, пен) – Оливейра (50), Да Силва (53, автогол), Ману (62)

Морейренсе – Эшторил – 3:1

Голы: Минготти (5), Франко (66) – Кардозо (49)

Спортинг – Шавеш – 3:0

Голы: Дьекереш (23 пен, 37), Паулиньо (55)

Удаление: Пий (45+6, Шавеш)

Эштрела Амадора – Жил Висенте – 1:0

Гол: Кикас (24)

Боавишта – Визела – 2:2

Голы: Да Силва (53), Рейзиньо (90+11, пенальти) – Лебеденко (30), Перейра (61)

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