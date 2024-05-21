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Португалия
21 мая 2024, 00:53 | Обновлено 21 мая 2024, 01:45
65
0

Чемпионат Португалии. Порту обыграл Брагу, Лебеденко забил гол

Брага не сумела спихнуть «драконов» с третьего места

21 мая 2024, 00:53 | Обновлено 21 мая 2024, 01:45
65
0
Чемпионат Португалии. Порту обыграл Брагу, Лебеденко забил гол
x.com/FCPorto

В чемпионате Португалии завершился последний тур сезона 2023/2024.

Центральным матчем была встреча между «Брагой» и «Порту». Хозяева в случае победы могли подняться на третье место. Уже с самого начала стало понятно, что сделать это им будет трудно – Виктор Гомес за первые 12 минут поединка получил две желтые карточки.

«Драконам» это помогло сдерживать напор команды Руи Дуарте, но у самих забить не получалось. Интрига пропала лишь на 84-й минуте, когда игрок гостей Галено забил гол.

«Спортинг» уже в роли чемпиона уверенно разобрался с «Шавешем».

«Визела», которая потеряла шансы на спасение ещё до последнего тура, на выезде разошлась миром с «Боавиштой». За гостей результативным ударом отметился украинец Орест Лебеденко.

Чемпионат Португалии. 34-й тур.

Брага – Порту – 0:1

Гол: Галено (84)

Удаление: Гомес (12, Брага, две жк)

Фаренсе – Портимоненсе – 1:3

Голы: Понде (55) – Перейра (11), Карлиньос (32), Вентура (90+7)

Арока – Витория Гимараеш – 1:3

Голы: Гонсалес (39, пен) – Оливейра (50), Да Силва (53, автогол), Ману (62)

Морейренсе – Эшторил – 3:1

Голы: Минготти (5), Франко (66) – Кардозо (49)

Спортинг – Шавеш – 3:0

Голы: Дьекереш (23 пен, 37), Паулиньо (55)

Удаление: Пий (45+6, Шавеш)

Эштрела Амадора – Жил Висенте – 1:0

Гол: Кикас (24)

Боавишта – Визела – 2:2

Голы: Да Силва (53), Рейзиньо (90+11, пенальти) – Лебеденко (30), Перейра (61)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 34 29 3 2 96 - 29 90
2 Бенфика 34 25 5 4 77 - 28 80
3 Порту 34 22 6 6 63 - 27 72
4 Брага 34 21 5 8 71 - 50 68
5 Витория Гимараеш 34 19 6 9 52 - 38 63
6 Морейренсе 34 16 7 11 36 - 35 55
7 Арока 34 13 7 14 54 - 50 46
8 Фамаликау 34 10 12 12 37 - 41 42
9 Каза Пия 34 10 8 16 38 - 50 38
10 Фаренсе 34 10 7 17 46 - 51 37
11 Риу Аве 34 6 19 9 38 - 43 37
12 Жил Висенте 34 9 9 16 42 - 52 36
13 Эшторил 34 9 6 19 49 - 58 33
14 Эштрела Амадора 34 7 12 15 33 - 53 33
15 Боавишта 34 7 11 16 39 - 62 32
16 Портимоненсе 34 8 8 18 39 - 72 32
17 Визела 34 5 11 18 36 - 66 26
18 Шавеш 34 5 8 21 31 - 72 23
Полная таблица

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Спортинг Лиссабон Порту Брага Морейренсе Эшторил Фаренсе Портимоненсе Эштрела Амадора Жил Висенте Боавишта Визела Арока Витория Гимараеш Шавеш
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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