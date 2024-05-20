Илья КВАСНИЦА: «Очень приятно забивать голы»

Вингер львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:

«Очень приятно забивать голы, еще и с такой дистанции – я еще не отмечался, пробивая с такого дальнего расстояния. Была хорошая передача от Фредди Плюмана и мяч удачно лег на ногу. Этот гол команда забила после розыгрыша углового. Мы много внимания уделяем стандартам во время тренировочного процесса и нам удалось это повторить уже в игре.

«Черноморец» – сложный соперник, ведь они много играют один в один. Игровой стиль одесситов достаточно похож на наш и «Руху» было непросто в этом матче. В первом тайме нам удалось захватить инициативу и повести в счете, а если бы еще и реализовали пенальти, то играли бы еще увереннее. Во втором тайме после того, как забили еще раз, удачно сыграли на удержание и одержали победу.

Конечно, мы думали о матче «Полесья» с «Металлистом 1925» и ждали результата этого поединка. Для нас хорошо, что житомиряне потеряли очки. У «Руха» же впереди матч с «Динамо» и это будет боевая игра. Нам следует выложиться на полную в этом поединке, ведь он завершающий в сезоне и мы настроены получить положительный для нас результат.

Очень мотивирует поддержка с трибун – приятно, когда зрители так болеют за команду. Сразу же чувствуется нерв игры, каждый футболист хочет играть в такой атмосфере».