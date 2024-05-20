Известный британский журналист принизил наследие Клоппа в АПЛ

Известный британский журналист Пирс Морган, который не скрывает свои болельщицкие симпатии к «Арсеналу», поделился мнением об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Не думаю, что один выигранный чемпионский титул за восемь лет делает тебя великим человеком для Премьер-лиги», – написал Морган в твиттере.

Как известно, Клопп ушел из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/2024. С «красными» он работал с осени 2015 года.

Ранее Пирс Морган упрекнул Жузепа Гвардиолу в лицемерии.