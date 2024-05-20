Александр ПОЗДЕЕВ: «Мне очень жаль моих футболистов»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение от «Миная» (2:3) в матче 29-го тура УПЛ:

«Я поблагодарил ребят за игру, на сегодняшний момент они отдали все силы. Мы два раза вели в счете. Возможно, мы игру не так контролировали, как нам хотелось бы. Соперник – молодая, мобильная, агрессивная команда. Имеет качество. Не просто так она забила столько мячей во втором круге и столько набрала очков. Это не чудо, и это не фокус – это подобранные агрессивные, молодые футболисты с качеством. Мне очень жаль моих футболистов, мы очень хотели победить, и они сейчас очень расстроены. Наверное, на сегодня мы еще не заслужили того, чтобы игра складывалась в нашу пользу.

«Минай» сейчас очень интересная команда. Мы отталкиваемся от своих действий, но по атмосфере, по давлению – с «Минаем» было тяжело. Мы работали на максимальных оборотах. Насколько я видел, ни одного парня не было, чтобы себя жалел. Но соперник был сегодня хороший, это был день «Миная».