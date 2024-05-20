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  4. Александр ПОЗДЕЕВ: «Мне очень жаль моих футболистов»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 12:14 |
634
2

Александр ПОЗДЕЕВ: «Мне очень жаль моих футболистов»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение от «Миная»

20 мая 2024, 12:14 |
634
2
Александр ПОЗДЕЕВ: «Мне очень жаль моих футболистов»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение от «Миная» (2:3) в матче 29-го тура УПЛ:

«Я поблагодарил ребят за игру, на сегодняшний момент они отдали все силы. Мы два раза вели в счете. Возможно, мы игру не так контролировали, как нам хотелось бы. Соперник – молодая, мобильная, агрессивная команда. Имеет качество. Не просто так она забила столько мячей во втором круге и столько набрала очков. Это не чудо, и это не фокус – это подобранные агрессивные, молодые футболисты с качеством. Мне очень жаль моих футболистов, мы очень хотели победить, и они сейчас очень расстроены. Наверное, на сегодня мы еще не заслужили того, чтобы игра складывалась в нашу пользу.

«Минай» сейчас очень интересная команда. Мы отталкиваемся от своих действий, но по атмосфере, по давлению – с «Минаем» было тяжело. Мы работали на максимальных оборотах. Насколько я видел, ни одного парня не было, чтобы себя жалел. Но соперник был сегодня хороший, это был день «Миная».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Минай - Колос Александр Поздеев пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Колос Ковалевка
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Комментарии 2
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Володимир
Видимо ,  новый главный тренер Колоса разумеет ,   что нынче результат может  дать только  новое  поколение , а не старые авторитеты . 
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Александр Поляк
Саня,все получится,отрадный с тобой
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