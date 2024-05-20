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Англия
20 мая 2024, 11:44 | Обновлено 20 мая 2024, 11:51
484
0

Артета не сдержал эмоции после неудачи в чемпионской гонке с Ман Сити

Испанец – о 2-м месте «Арсенала»

20 мая 2024, 11:44 | Обновлено 20 мая 2024, 11:51
484
0
Артета не сдержал эмоции после неудачи в чемпионской гонке с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку второму месту команды в итоговой турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

«Я очень горд. В первую очередь поздравляю «Манчестер Сити» с чемпионством – начиная с декабря они делали невероятное. Мы старались изо всех сил. Вы можете заметить, как сильно мы этого хотели, мы очень старались. К сожалению, этого оказалось маловато.

Успех можно измерить не только по сравнению с кем-то другим – нам следует понимать, что мы делаем. Мы побили все клубные рекорды, за исключением побед. Это самая конкурентная лига за всю историю, и мы должны стать лучшими. Теперь нам нужно найти способы стать более совершенными.

Когда я пришел в «Арсенал», моей мечтой было объединить всех и вывести этот клуб на по-настоящему новый уровень. Сейчас мы на пути к этому. Мне грустно, потому что мне очень хотелось выиграть титул, потому что это было бы очень важно для болельщиков, но мы точно стали ближе к чемпионству.

Теперь мы должны стать смелее, решительнее, амбициознее, нам нужно выйти на новый уровень. Мы должны добиться успеха», – рассказал Артета.

«Арсенал» финишировал в АПЛ-2023/2024 вторым, набрав 89 очко. Он проиграл 2 пункта «Манчестер Сити», который в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.

Ранее стало известно, что в АПЛ повторен уникальный случай с неудачниками.

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Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: BBC
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