МОРОЗ: «Надеемся показать на Евро U-17 яркий, современный, победный футбол»
На Кипре стартует финальный турнир чемпионата Европы 2024 U-17
Главный тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз принял участие в пресс-конференции в преддверии старта финального турнира Евро-2024 U-17.
12 мая юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 г.р.) отправилась на Кипр, где с 20 мая по 5 июня будет проходить финальная часть Евро-2024 U-17.
Перед стартом турнира наставник сине-желтых Юрий Мороз ответил на вопросы на пресс-конференции:
«Мы рады находиться здесь, благодарны организаторам турнира за то, что все так хорошо проходит. Надеемся показать яркий, современный, победный футбол.
Будет, пожалуй, сложновато играть против команды-хозяина при поддержке кипрских болельщиков. Но все команды в равных условиях. Думаю, по ходу поединка ребята будут справляться с этим психологическим состоянием. Но будет сложновато, мы это понимаем.
Соглашаюсь с мнением коллег-тренеров, что здесь высокий уровень организации – практически нет никаких вопросов. Что касается турнирного положения, то мы все желаем побеждать. Но важно еще и показывать зрелищную игру, чтобы ребята исполняли желаемое на футбольном поле и победили сильнейшие».
ФОТО. Юрий Мороз на пресс-конференции
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