Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ман Сити назвали отличие клуба от Арсенала в чемпионской гонке АПЛ
Англия
20 мая 2024, 10:42 | Обновлено 20 мая 2024, 10:49
694
0

В Ман Сити назвали отличие клуба от Арсенала в чемпионской гонке АПЛ

Родри – о борьбе за титул в чемпионате Англии

20 мая 2024, 10:42 | Обновлено 20 мая 2024, 10:49
694
0
В Ман Сити назвали отличие клуба от Арсенала в чемпионской гонке АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о неудаче «Арсенала» в чемпионской борьбе с «горожанами» в Английской Премьер-лиге.

«Арсенал» провел невероятный сезон, но вся разница заключается в менталитете. Когда они пришли сюда (на «Этихад». – прим.), они не хотели нас обыгрывать. Они просто хотели сыграть вничью», – заявил Родри.

«Манчестер Сити», как известно, стал чемпионом Англии, набрав 91 очко. Это четвертый подряд титул подопечных Жузепа Гвардиолы. «Арсенал», имея 89 пунктов, финишировал вторым.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ман Сити» установил уникальное достижение в АПЛ.

По теме:
Артета не сдержал эмоции после неудачи в чемпионской гонке с Ман Сити
В АПЛ повторен уникальный случай с неудачниками
Экс-тренер Шахтера рассказал о новом клубе, уйдя из Брайтона
Родри чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ – о реванше: «Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле? Я не уверен»
Бокс | 19 мая 2024, 13:28 6
ФЬЮРИ – о реванше: «Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле? Я не уверен»
ФЬЮРИ – о реванше: «Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле? Я не уверен»

Британский боксер будет советоваться со своей семьей

Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 20 мая 2024, 07:44 1
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Тайсон потерпел первое поражение в профессиональной карьере

«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
Футбол | 20.05.2024, 07:25
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Бокс | 19.05.2024, 15:38
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Футбол | 20.05.2024, 07:42
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
18.05.2024, 19:45 19
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
19.05.2024, 08:19 2
Бокс
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
20.05.2024, 07:01
Футбол
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
19.05.2024, 02:38 146
Бокс
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
19.05.2024, 21:21 42
Футбол
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем