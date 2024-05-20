В Ман Сити назвали отличие клуба от Арсенала в чемпионской гонке АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о неудаче «Арсенала» в чемпионской борьбе с «горожанами» в Английской Премьер-лиге.

«Арсенал» провел невероятный сезон, но вся разница заключается в менталитете. Когда они пришли сюда (на «Этихад». – прим.), они не хотели нас обыгрывать. Они просто хотели сыграть вничью», – заявил Родри.

«Манчестер Сити», как известно, стал чемпионом Англии, набрав 91 очко. Это четвертый подряд титул подопечных Жузепа Гвардиолы. «Арсенал», имея 89 пунктов, финишировал вторым.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ман Сити» установил уникальное достижение в АПЛ.