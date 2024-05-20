Хавбек Ман Сити установил уникальное достижение в АПЛ. Кто-то мог помешать?

19 мая в 38-м туре Английской Премьер-лиги отношения выяснили «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан», в составе которых дублем отметился полузащитник Фил Фоден.

В результате англичанин забил в общей сложности в сезоне-2023/2024 шесть голов из-за пределов штрафной. Это лучший показатель для игроков «Манчестер Сити» за всю историю АПЛ.

В нынешнем сезоне Фоден провел во всех турнирах 50 матчей, забил 26 голов, сделал 11 ассистов.