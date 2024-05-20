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  4. Хавбек Ман Сити установил уникальное достижение в АПЛ. Кто-то мог помешать?
Англия
20 мая 2024, 10:09 | Обновлено 20 мая 2024, 10:16
248
0

Хавбек Ман Сити установил уникальное достижение в АПЛ. Кто-то мог помешать?

Фил Фоден вошел в историю английской лиги

20 мая 2024, 10:09 | Обновлено 20 мая 2024, 10:16
248
0
Хавбек Ман Сити установил уникальное достижение в АПЛ. Кто-то мог помешать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

19 мая в 38-м туре Английской Премьер-лиги отношения выяснили «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан», в составе которых дублем отметился полузащитник Фил Фоден.

В результате англичанин забил в общей сложности в сезоне-2023/2024 шесть голов из-за пределов штрафной. Это лучший показатель для игроков «Манчестер Сити» за всю историю АПЛ.

В нынешнем сезоне Фоден провел во всех турнирах 50 матчей, забил 26 голов, сделал 11 ассистов.

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Фил Фоден Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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