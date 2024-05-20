Англия20 мая 2024, 10:09 | Обновлено 20 мая 2024, 10:16
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Хавбек Ман Сити установил уникальное достижение в АПЛ. Кто-то мог помешать?
Фил Фоден вошел в историю английской лиги
20 мая 2024, 10:09 | Обновлено 20 мая 2024, 10:16
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19 мая в 38-м туре Английской Премьер-лиги отношения выяснили «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан», в составе которых дублем отметился полузащитник Фил Фоден.
В результате англичанин забил в общей сложности в сезоне-2023/2024 шесть голов из-за пределов штрафной. Это лучший показатель для игроков «Манчестер Сити» за всю историю АПЛ.
В нынешнем сезоне Фоден провел во всех турнирах 50 матчей, забил 26 голов, сделал 11 ассистов.
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