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  4. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25
WTA
20 мая 2024, 10:05 | Обновлено 20 мая 2024, 10:15
1494
0

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25

Марта Костюк сохранила место в топ-20

20 мая 2024, 10:05 | Обновлено 20 мая 2024, 10:15
1494
0
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Риме.

Турнир выиграла первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая еще более оторвалась от Арины Соболенко.

Полуфиналистка Даниэль Коллинс поднялась на 12-ю строчку. В первой десятке Мария Саккари обошла Чжэн Циньвень.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина после двух побед в Риме поднялась на две строчки в мировой классификации. Далее ей защищать титул в Страсбурге и 1/4 финала Ролан Гаррос. Также немного поднялась Даяна Ястремская и Катерина Байндл, Анастасия Соболева снова обновила личное достижение. Ангелина Калинина не смогла защитить прошлогодний финал в Риме и упала на 25 строчек, немного потеряли и Юлия Стародубцева. Катарина Завацкая выпала из второй сотни. Марта Костюк сохранила место в топ-20.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок вернулась в топ-15, неплохо добавили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Надежда Киченок и Марта Костюк завершили эти две недели со знаком «минус».

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Арина Соболенко обошла Елену Рыбакину, а Алена Остапенко вернулась в топ-8.

Чемпионская гонка WTA

Марта Костюк опустилась на 9-е место в Чемпионской гонке, Даяна Ястремская осталась 16-й. Свитолина, Калинина, Цуренко и Стародубцева улучшили свое положение. Завацкая и Снигур немного опустились.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Мария Саккари Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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