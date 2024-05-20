Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25
Марта Костюк сохранила место в топ-20
Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Риме.
Турнир выиграла первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая еще более оторвалась от Арины Соболенко.
Полуфиналистка Даниэль Коллинс поднялась на 12-ю строчку. В первой десятке Мария Саккари обошла Чжэн Циньвень.
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина после двух побед в Риме поднялась на две строчки в мировой классификации. Далее ей защищать титул в Страсбурге и 1/4 финала Ролан Гаррос. Также немного поднялась Даяна Ястремская и Катерина Байндл, Анастасия Соболева снова обновила личное достижение. Ангелина Калинина не смогла защитить прошлогодний финал в Риме и упала на 25 строчек, немного потеряли и Юлия Стародубцева. Катарина Завацкая выпала из второй сотни. Марта Костюк сохранила место в топ-20.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок вернулась в топ-15, неплохо добавили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Надежда Киченок и Марта Костюк завершили эти две недели со знаком «минус».
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Арина Соболенко обошла Елену Рыбакину, а Алена Остапенко вернулась в топ-8.
Чемпионская гонка WTA
Марта Костюк опустилась на 9-е место в Чемпионской гонке, Даяна Ястремская осталась 16-й. Свитолина, Калинина, Цуренко и Стародубцева улучшили свое положение. Завацкая и Снигур немного опустились.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В отборе к грунтовом мейджору сыграют пять представителей Украины
В конце боя Тайсону говорили, что он ведет в счете