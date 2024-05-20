Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Риме.

Турнир выиграла первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая еще более оторвалась от Арины Соболенко.

Полуфиналистка Даниэль Коллинс поднялась на 12-ю строчку. В первой десятке Мария Саккари обошла Чжэн Циньвень.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина после двух побед в Риме поднялась на две строчки в мировой классификации. Далее ей защищать титул в Страсбурге и 1/4 финала Ролан Гаррос. Также немного поднялась Даяна Ястремская и Катерина Байндл, Анастасия Соболева снова обновила личное достижение. Ангелина Калинина не смогла защитить прошлогодний финал в Риме и упала на 25 строчек, немного потеряли и Юлия Стародубцева. Катарина Завацкая выпала из второй сотни. Марта Костюк сохранила место в топ-20.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок вернулась в топ-15, неплохо добавили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Надежда Киченок и Марта Костюк завершили эти две недели со знаком «минус».

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Арина Соболенко обошла Елену Рыбакину, а Алена Остапенко вернулась в топ-8.

Чемпионская гонка WTA

Марта Костюк опустилась на 9-е место в Чемпионской гонке, Даяна Ястремская осталась 16-й. Свитолина, Калинина, Цуренко и Стародубцева улучшили свое положение. Завацкая и Снигур немного опустились.

Украинки в Чемпионской гонке WTA