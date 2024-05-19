Вратарь Руха: «После победы над Черноморцем нам нужно обыграть Динамо»

В матче 29-го тура УПЛ «Рух» уверенно взял верх над «Черноморцем» (2:0) и близок к завоеванию путевки в еврокубки.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь львовской команды Дмитрий Ледвий рассказал, что помогло уже во втором матче сохранить свои владения неприкосновенными.

– По сравнению с предыдущим поединком (с «Оболонью») в этот раз было труднее защищаться. Одесситы чаще пользуются коротким пасом, вертикальными передачами, но все угрозы удалось ликвидировать благодаря надежной подстраховке.

– Какую оценку поставишь защитникам «Руха» Дидыку, Слюбику, Сычу, Роману, которых несколько дней назад включили в список олимпийской сборной Украины?

– Поскольку «Рух» не пропустил, значит, сыграли надежно. А когда уже зашла речь об «олимпийцах», то главный тренер Руслан Ротань пригласил еще двух моих одноклубников – Федора и Квасницу. Остается только пожелать достойно представлять Украину на Олимпиаде во Франции.

– «Черноморец», похоже, становится удобным соперником для «Руха», который в первом круге побеждал и в Одессе.

– По-моему, в этом большая заслуга нашего тренерского штаба, который при подготовке акцентировал внимание на недостатках «Черноморца» на флангах, при стандартах, блокировке дальних ударов. Поэтому важно было просто выполнить установку. Это нам удалось, вспомним хотя бы игровой момент, когда эффектно забивал Квасница.

– Эта победа еще на шаг приблизила «Рух» к завоеванию путевки на международную арену. Для этого нужно в заключительном туре одержать верх над «Динамо», которое, скорее всего, будет играть экспериментальным составом.

– Это не должно нас расслабить, ведь «Динамо» – гранд украинского футбола с длинным рядом запасных, которые будут гореть желанием проявить себя. Вот почему мы будем настороже и сыграем только на победу. Только тогда Лига конференций может стать реальностью.

После победы над «Черноморцем» команда Виталия Пономарева поднялась в зону Лиги конференций перед последним туром.