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  4. ФИЛИППОВ: «Во время тревог мы следили за матчами конкурентов»
Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 22:35 | Обновлено 19 мая 2024, 23:01
117
0

ФИЛИППОВ: «Во время тревог мы следили за матчами конкурентов»

Форвард «Днепра-1» стал автором гола в ворота донецкого «Шахтера»

19 мая 2024, 22:35 | Обновлено 19 мая 2024, 23:01
117
0
ФИЛИППОВ: «Во время тревог мы следили за матчами конкурентов»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Форвард Днепра-1 Александр Филиппов, автор гола в ворота донецкого Шахтера, прокомментировал итоги игры против горняков в 29-м туре УПЛ (1:1).

– Александр, какие ощущения после сегодняшней ничьи с «Шахтером» – с одной стороны получили очко, с другой были ближе к победе?

– Здесь все же нужно смотреть, с кем играешь. Одно очко с «Шахтером» – это очень хорошо, хотя в конце игры у нас был очень хороший момент, когда их защитник выбил мяч с ворот, поэтому мы могли рассчитывать и на большее. Однако если смотреть по игре, то ничья – закономерный результат. Теперь будем отдавать все силы в последней игре с «Черноморцем».

– Гол в начале матча стал приятным сюрпризом, это последствия того, что вы начали сразу высоко накрывать соперника?

– Да, мы это все понимали, и тренер нам дал установку такую. Плюс мы понимали с ребятами, что у «Шахтера» где-то будет ротация, и у них получатся те футболисты, которые меньше играли на протяжении чемпионата. В том моменте Олег Очеретько хорошо запрессинговал и заставил соперника ошибиться. Хорошо, что так вышло.

– Следили во время тревог за матчами конкурентов?

– Да, следили за играми, рассчитывали, что кто-то потеряет очки, и так получилось, что «Полесье» не удержало победу над «Металлистом 1925», а «Рух» выиграл у «Черноморца». Так что впереди будет интересен последний тур.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер
Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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