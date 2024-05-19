Нападающий Полесья: «Чемпионство Усика – пример для всех нас»

Историческая победа украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри не оставила безразличным никого как в нашем государстве, так и во всем мире.

Званию абсолютного чемпиона планеты в сверхтяжелом весе с особой гордостью обрадовались в ФК «Полесье», к которому он причастен. Усика объединяют давние товарищеские отношения с владельцем клуба Геннадием Буткевичем, он играл в составе житомирской команды на турнире Winter Cup 2022 в Турции, и на бой с Фьюри вышел в гетманской одежде с надписью на спине FC Polissya.

Комментарием о дуэли прославленного украинского боксера с британцем из Sport.ua поделился один из ключевых игроков «Полесья» – нападающий Филипп Будковский.

– Смотрели ночью поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри? Какие впечатления?

– Конечно, смотрел. Это были великолепные эмоции! Спортивный подвиг Усика – это пример для всех нас, а его чемпионство является победой для нашего государства. Это очень важная победа для всей Украины, она показывает, что наша нация самая сильная, и никто не одолеет нас.

– Какое значение имеет победа Александра для ФК «Полесье»?

– Для нашего клуба это незаурядная мотивация. Наличие в «Полесье» чемпиона мира, на которого мы равняемся, имеет огромное значение. Мы все очень рады, что он у нас в команде.

– Почти полтора месяца назад вы получили серьезную травму лицевой части головы. Сильные болевые ощущения в процессе восстановления уже позади?

– Да, но еще немного есть.

– Специальная защитная маска для лица уже заказана?

– Ее должны отдать мне в следующую среду. Недавно ездил на примерку, ее немного подправили. Перед выходом на поле буду делать и КТ и МРТ, чтобы определить, как все срослось – чтобы быть психологически готовым.