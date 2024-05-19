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  4. Спортивний юрист рассказал, может ли Усик сыграть против Шахтера за Полесье
Чемпионат Украины
19 мая 2024, 16:11 |
2776
0

Спортивний юрист рассказал, может ли Усик сыграть против Шахтера за Полесье

Теоретическая возможность есть

19 мая 2024, 16:11 |
2776
0
Спортивний юрист рассказал, может ли Усик сыграть против Шахтера за Полесье
ФК Полесье. Александр Усик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о том, может ли абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) сыграть за «Полесье» в матче 30-го тура УПЛ против «Шахтера».

- Александр Усик со второй попытки провел бой против Тайсона Фьюри. Следующей его целью было сыграть за «Полесье» в официальном матче. Сможет ли он ее выполнить еще в этом сезоне?
- Согласно пункту 8 статьи 8 Регламента соревнований УПЛ текущего сезона, заявка футболистов на участие в официальных матчах возможна только в течение установленных заявочных периодов. Поскольку последний заявочный период закончился 12 марта, к сожалению, Александр Усик, не находясь в официальной заявке «Полесья» на этот сезон и не сможет участвовать в официальных матчах команды этого клуба.

Хотя Усик имеет предыдущий опыт выступлений за этот футбольный клуб, отсутствие его имени в официальном списке заявленных игроков в официальных соревнованиях на текущий сезон исключает возможность его участия в матчах, согласно действующему регламенту УПЛ.

- А потенциальный статус свободного агента не поможет Усику в этом вопросе?
- Этим можно воспользоваться в зависимости от сроков действия существующего или предыдущего контракта Александра с житомирянами. Таким образом можно свободного агента заявлять вне заявки, но в зависимости от срока и условий окончания его предыдущего контракта.

- Итак, вопрос окончательно закрыт или все же есть какие-то лазейки?
- Конечно, учитывая наличие места в заявке «Полесья», существует теоретическая возможность, что УПЛ может сделать исключение, учитывая колоссальный вклад Александра в популяризацию украинского спорта и его так нужную сегодня победу, как доказательство несокрушимой прочности украинской нации.

Безусловно, эта победа на боксерском ринге поднимает боевой дух наших защитников на поле боя и приближает нашу главную победу, – сказал Скоропашкин.

Отметим, что Александр Усик в июле 2023 года подписал соглашение с «Полесьем», которое рассчитано на 1 год.

Матч «Полесье» – «Шахтер» состоится 25 мая в 18.00.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

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Илья Скоропашкин Шахтер Донецк Александр Усик Полесье Житомир
Владимир Клепач Источник: Украинский футбол
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