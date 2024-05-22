ВИДЕО. Игрок сборной Украины отличился ассистом в чемпионате Австрии
Максим Таловеров отдал ассист за ЛАСК в матче последнего тура с РБ Зальцбург
19 мая прошел матч последнего 32-го тура чемпионата Австрии между командами «РБ Зальцбург» и ЛАСК (7:1).
Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе. На 25-й минуте украинец отдал ассист на Мозеса Усора.
Для Таловерова это второе голевое действие в сезоне 2023/24. Ранее он забил «Юниону Сент-Жилуаз» в поединке Лиги Европы.
Максим вызван в состав сборной Украины на товарищеские матчи в июне и имеет шанс попасть в заявку на Евро-2024.
РБ Зальцбург победил ЛАСК со счетом 7:1 и занял 2-е мсто (42 очка), а чемпионом Австрии стал Штурм Грац (44 баллов). ЛАСК завоевал бронзовые медали (34 пункта).
Итоговая таблица чемпионата Австрии (топ-6)
ВИДЕО. Таловеров отличился ассистом в чемпионате Австрии
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