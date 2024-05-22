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22 мая 2024, 16:08 | Обновлено 22 мая 2024, 17:19
516
0

ВИДЕО. Игрок сборной Украины отличился ассистом в чемпионате Австрии

Максим Таловеров отдал ассист за ЛАСК в матче последнего тура с РБ Зальцбург

22 мая 2024, 16:08 | Обновлено 22 мая 2024, 17:19
516
0
ВИДЕО. Игрок сборной Украины отличился ассистом в чемпионате Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (слева)

19 мая прошел матч последнего 32-го тура чемпионата Австрии между командами «РБ Зальцбург» и ЛАСК (7:1).

Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе. На 25-й минуте украинец отдал ассист на Мозеса Усора.

Для Таловерова это второе голевое действие в сезоне 2023/24. Ранее он забил «Юниону Сент-Жилуаз» в поединке Лиги Европы.

Максим вызван в состав сборной Украины на товарищеские матчи в июне и имеет шанс попасть в заявку на Евро-2024.

РБ Зальцбург победил ЛАСК со счетом 7:1 и занял 2-е мсто (42 очка), а чемпионом Австрии стал Штурм Грац (44 баллов). ЛАСК завоевал бронзовые медали (34 пункта).

Итоговая таблица чемпионата Австрии (топ-6)

ВИДЕО. Таловеров отличился ассистом в чемпионате Австрии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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