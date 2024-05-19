Украина. Премьер лига19 мая 2024, 17:01 | Обновлено 19 мая 2024, 17:08
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Матч Днепр-1 – Шахтер прерван. Команды сыграли первый тайм
После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу днепрян, в Днепре – воздушная тревога
19 мая 2024, 17:01 | Обновлено 19 мая 2024, 17:08
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19 мая проходит центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».
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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
После первого тайма счет 1:0. На 10-й минуте забил Александр Филиппов.
Коллективы так и не вышли на поле на вторую 45-минутку. В Днепре объявлена воздушная тревога.
Также был прерван поединок «Ворскла» – «Оболонь» в Полтаве. Остальные игры УПЛ 29-го тура, которые начались в одно время, продолжаются.
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