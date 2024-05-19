Матч Днепр-1 – Шахтер прерван. Команды сыграли первый тайм

19 мая проходит центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

После первого тайма счет 1:0. На 10-й минуте забил Александр Филиппов.

Коллективы так и не вышли на поле на вторую 45-минутку. В Днепре объявлена воздушная тревога.

Также был прерван поединок «Ворскла» – «Оболонь» в Полтаве. Остальные игры УПЛ 29-го тура, которые начались в одно время, продолжаются.