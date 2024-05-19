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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 17:01 | Обновлено 19 мая 2024, 17:08
1708
0

Матч Днепр-1 – Шахтер прерван. Команды сыграли первый тайм

После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу днепрян, в Днепре – воздушная тревога

19 мая 2024, 17:01 | Обновлено 19 мая 2024, 17:08
1708
0
Матч Днепр-1 – Шахтер прерван. Команды сыграли первый тайм

19 мая проходит центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

После первого тайма счет 1:0. На 10-й минуте забил Александр Филиппов.

Коллективы так и не вышли на поле на вторую 45-минутку. В Днепре объявлена воздушная тревога.

Также был прерван поединок «Ворскла» – «Оболонь» в Полтаве. Остальные игры УПЛ 29-го тура, которые начались в одно время, продолжаются.

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воздушная тревога Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Оболонь Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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