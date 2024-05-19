Шапаренко провел 200-й матч в карьере
Юбилейной игра с «Кривбассом» стала еще для двух футболистов «Динамо»
Поединок с «Кривбассом» (3:1) стал 200-м в карьере 25-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 117 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 42 – в еврокубках, 28 – за национальную сборную, 10 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Николай 170 матчей провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».
Членом гвардейского «Клуба 200» Шапаренко стал через 9 лет 44 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» (2:6).
К слову, юбилейной игра с «Кривбассом» оказалась еще для двух футболистов киевлян. Георгий Бущан провел 150-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 105, КУ – 7, СК – 1, ЕК – 37), а Денис Попов – 100-й (ЧУ - 74, КУ - 6, ЕК - 20).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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