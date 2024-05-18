Андреа АНЬЕЛЛИ: «Аллегри каждой своей клеточкой олицетворял Ювентус»
Экс-президент «Ювентуса» – об увольнении главного тренера
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри:
«Необычайно уникальная смесь гордости и человечности, постоянно сливавшимися воедино на протяжении 10-летнего пути. Спасибо, Макс. Спасибо тебе за то, что каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». До последнего».
Напомним, Аллегри был отправлен в отставку вчера, спустя всего два дня после завоевания Кубка Италии. По информации СМИ, у него испортились взаимоотношения с руководством «Ювентуса», что вылилось в конфликт с журналистом Tuttosport.
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