Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа АНЬЕЛЛИ: «Аллегри каждой своей клеточкой олицетворял Ювентус»
Италия
18 мая 2024, 14:39 |
251
0

Андреа АНЬЕЛЛИ: «Аллегри каждой своей клеточкой олицетворял Ювентус»

Экс-президент «Ювентуса» – об увольнении главного тренера

18 мая 2024, 14:39 |
251
0
Андреа АНЬЕЛЛИ: «Аллегри каждой своей клеточкой олицетворял Ювентус»
ФК Ювентус. Андреа Аньелли

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри:

«Необычайно уникальная смесь гордости и человечности, постоянно сливавшимися воедино на протяжении 10-летнего пути. Спасибо, Макс. Спасибо тебе за то, что каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». До последнего».

Напомним, Аллегри был отправлен в отставку вчера, спустя всего два дня после завоевания Кубка Италии. По информации СМИ, у него испортились взаимоотношения с руководством «Ювентуса», что вылилось в конфликт с журналистом Tuttosport.

По теме:
Адриен РАБЬО: «Аллегри заслужил другого прощания»
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера
Аллегри уладил конфликт с журналистом, которому угрожал
Ювентус Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли отставка
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 18 мая 2024, 07:33 6
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ

Украинский вратарь готов продлить контракт с «Реалом»

Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Футбол | 18 мая 2024, 00:42 6
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины

Кевин считает Михаила Мудрика самым сильным в составе «сине-желтых»

ТЕСЛЯ: «Хочу, чтобы Усик зарядил Фьюри по пузу и нокаутировал в 6-7 раунде»
Футбол | 18.05.2024, 15:01
ТЕСЛЯ: «Хочу, чтобы Усик зарядил Фьюри по пузу и нокаутировал в 6-7 раунде»
ТЕСЛЯ: «Хочу, чтобы Усик зарядил Фьюри по пузу и нокаутировал в 6-7 раунде»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 18.05.2024, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн
Футбол | 18.05.2024, 11:04
Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн
Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
16.05.2024, 13:28 14
Футбол
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
16.05.2024, 09:08 5
Футбол
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
17.05.2024, 11:48 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
18.05.2024, 05:51 3
Бокс
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
16.05.2024, 14:49 11
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 45
Футбол
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
17.05.2024, 06:31 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем