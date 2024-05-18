У Лунина есть соблазнительное предложение от гранда АПЛ. Андрей в раздумьях

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, «Манчестер Юнайтед» продолжает активно следить за украинским вратарем. У украинца есть соблазнительное предложение от английского гранда, где ему обещают большую зарплату и гарантированное место в старте. Лунин взял время на размышления, ведь он не хочет снова быть дублером Тибо Куртуа, повлиять на решение украинца может и вероятный выход бельгийского кипера в старте в финале ЛЧ.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».