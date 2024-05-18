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  4. У Лунина есть соблазнительное предложение от гранда АПЛ. Андрей в раздумьях
Испания
18 мая 2024, 12:42 | Обновлено 18 мая 2024, 12:45
2485
2

У Лунина есть соблазнительное предложение от гранда АПЛ. Андрей в раздумьях

«Манчестер Юнайтед» не отказался от идеи трансфера украинца

18 мая 2024, 12:42 | Обновлено 18 мая 2024, 12:45
2485
2
У Лунина есть соблазнительное предложение от гранда АПЛ. Андрей в раздумьях
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, «Манчестер Юнайтед» продолжает активно следить за украинским вратарем. У украинца есть соблазнительное предложение от английского гранда, где ему обещают большую зарплату и гарантированное место в старте. Лунин взял время на размышления, ведь он не хочет снова быть дублером Тибо Куртуа, повлиять на решение украинца может и вероятный выход бельгийского кипера в старте в финале ЛЧ.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Dfs2262ar
Оце літо буде!))) Кожен день буде про то, як Лунін розглядає варіанти продовження кар'єри))
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+1
serhiy
Лунтік,Лунтік !!!
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0
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