Защитник ЛНЗ в мае уже не сыграет

Как стало известно Sport.ua, опытный центральный защитник ЛНЗ Максим Ковалев не сможет помочь своей команде в заключительных двух календарных поединках – с «Зарей» и «Ворсклой».

По имеющейся информации, у стоппера произошел рецидив старой травмы, он обойдется без хирургического вмешательства, но для восстановления потребуется время.

Также в лазарете ЛНЗ находится еще один защитник – Денис Норенков. А вот Александр Каплиенко и Александр Насонов не сыграют 19 мая с «Зарей» из-за перебора желтых карточек.

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 35 очков.

Ранее мы сообщали, что вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб.