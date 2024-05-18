Защитник ЛНЗ в мае уже не сыграет
У Максима Ковалева рецидив травмы
Как стало известно Sport.ua, опытный центральный защитник ЛНЗ Максим Ковалев не сможет помочь своей команде в заключительных двух календарных поединках – с «Зарей» и «Ворсклой».
По имеющейся информации, у стоппера произошел рецидив старой травмы, он обойдется без хирургического вмешательства, но для восстановления потребуется время.
Также в лазарете ЛНЗ находится еще один защитник – Денис Норенков. А вот Александр Каплиенко и Александр Насонов не сыграют 19 мая с «Зарей» из-за перебора желтых карточек.
Сейчас футболисты ЛНЗ занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 35 очков.
Ранее мы сообщали, что вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб.
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