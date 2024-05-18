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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 11:59 | Обновлено 18 мая 2024, 12:06
169
1

Защитник ЛНЗ в мае уже не сыграет

У Максима Ковалева рецидив травмы

18 мая 2024, 11:59 | Обновлено 18 мая 2024, 12:06
169
1
Защитник ЛНЗ в мае уже не сыграет
ФК ЛНЗ. Максим Ковалев

Как стало известно Sport.ua, опытный центральный защитник ЛНЗ Максим Ковалев не сможет помочь своей команде в заключительных двух календарных поединках – с «Зарей» и «Ворсклой».

По имеющейся информации, у стоппера произошел рецидив старой травмы, он обойдется без хирургического вмешательства, но для восстановления потребуется время.

Также в лазарете ЛНЗ находится еще один защитник – Денис Норенков. А вот Александр Каплиенко и Александр Насонов не сыграют 19 мая с «Зарей» из-за перебора желтых карточек.

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 35 очков.

Ранее мы сообщали, что вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб.

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ЛНЗ Черкассы Максим Ковалев травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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