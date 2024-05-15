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  4. Стопами Коноплянки? Вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 15:42 |
360
0

Стопами Коноплянки? Вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб

Владислав Наумец может стать игроком «Краковии»

15 мая 2024, 15:42 |
360
0
Стопами Коноплянки? Вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб
ФК ЛНЗ. Владислав Наумец

Украинский вингер черкасского ЛНЗ Владислав Наумец предметно заинтересовал польскую «Краковию», сообщает издание Sportarena.

Начиная с февраля 2022 года 25-летний футболист успел сменить 4 команды: «Минай», «Черноморец», «Металлист» и ЛНЗ, в котором играет сейчас. Интересно, что все переходы игрока происходили на правах свободного агента.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Владислав Наумец провел 25 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt стоимость бывшего игрока юношеской сборной Украины в 400 тысяч евро.

Напомним, с 2022 по 2023 годы за «Краковию» выступал культовый украинский футболист Евгений Коноплянка.

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Владислав Наумец ЛНЗ Черкассы Краковия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Евгений Коноплянка
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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