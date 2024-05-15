Стопами Коноплянки? Вингер ЛНЗ заинтересовал европейский клуб

Украинский вингер черкасского ЛНЗ Владислав Наумец предметно заинтересовал польскую «Краковию», сообщает издание Sportarena.

Начиная с февраля 2022 года 25-летний футболист успел сменить 4 команды: «Минай», «Черноморец», «Металлист» и ЛНЗ, в котором играет сейчас. Интересно, что все переходы игрока происходили на правах свободного агента.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Владислав Наумец провел 25 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt стоимость бывшего игрока юношеской сборной Украины в 400 тысяч евро.

Напомним, с 2022 по 2023 годы за «Краковию» выступал культовый украинский футболист Евгений Коноплянка.