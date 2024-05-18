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  4. ВОЛОШИН: «Это очень классно, когда в команде есть лучший бомбардир лиги»
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 05:30 | Обновлено 18 мая 2024, 05:50
491
0

ВОЛОШИН: «Это очень классно, когда в команде есть лучший бомбардир лиги»

Вингер Динамо рассказал о подготовке к следующим матчам УПЛ

18 мая 2024, 05:30 | Обновлено 18 мая 2024, 05:50
491
0
ВОЛОШИН: «Это очень классно, когда в команде есть лучший бомбардир лиги»
ФК Динамо. Назар Волошин

Вингер Динамо Назар Волошин рассказал о подготовке к следующим матчам УПЛ:

– Во время разминки тренеры задействовали новые интересные упражнения, это повышает интерес, заряжает позитивом?

– Сегодняшние тренировки мы уже выполняли раньше. Иногда такие упражнения бывают, вызывающие улыбку. В общем – всегда нужно работать на максимуме, ведь каждый из нас должен становиться лучше с каждым днем.

– Ты почти всегда остаешься после занятия побить по воротам. Хватит ли на это сил?

– Хочется больше тренироваться. Я люблю отрабатывать удары по воротам. Так что мы с радостью остаемся с ребятами и бьем по воротам, соревнуемся.

– У вас был поединок по ударам с Ванатом. Кто победил?

– Когда снимали челлендж, он победил. Но сначала я победил.

– Ванат претендует на звание лучшего бомбардира сезона. Ты отдашь пас на него, если окажетесь в одинаково выгодных позициях перед воротами?

– Конечно, отдам. Это очень классно, когда команда имеет лучший бомбардир лиги. Да он и сам найдет момент, у него есть ощущение гола.

– У тебя в этом сезоне тоже лучшее количество голов и передач в карьере. Следишь за статистикой, пытаешься ее улучшить?

– Стараюсь забивать как можно больше. Но не зацикливаюсь на этом, забиваю сколько получается.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Назар Волошин Владислав Ванат лучший бомбардир бомбардиры
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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