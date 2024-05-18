Источник: футболисты Кривбасса получат дополнительные премиальные
Криворожский клуб завоевал бронзу УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы
Руководство криворожского клуба «Кривбасс» пообещало футболистам дополнительные премиальные за выполнение двух глобальных задач, сообщает ТаТоТаке.
Первая задача – завоевание медалей УПЛ – уже выполнена. Кривбасс гарантировал себе бронзовые медали УПЛ в сезоне 2023/24.
Вторая задача – выход в основной раунд в еврокубках. Первоначально Кривбасс сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. В случае поражения перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.
То есть, криворожскому клубу для выхода в евроосень нужно одолеть хотя бы одного соперника из двух.
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