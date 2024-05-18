Источник: футболисты Кривбасса получат дополнительные премиальные

Руководство криворожского клуба «Кривбасс» пообещало футболистам дополнительные премиальные за выполнение двух глобальных задач, сообщает ТаТоТаке.

Первая задача – завоевание медалей УПЛ – уже выполнена. Кривбасс гарантировал себе бронзовые медали УПЛ в сезоне 2023/24.

Вторая задача – выход в основной раунд в еврокубках. Первоначально Кривбасс сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. В случае поражения перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

То есть, криворожскому клубу для выхода в евроосень нужно одолеть хотя бы одного соперника из двух.