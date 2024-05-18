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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 04:31 | Обновлено 18 мая 2024, 05:09
358
0

Источник: футболисты Кривбасса получат дополнительные премиальные

Криворожский клуб завоевал бронзу УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы

18 мая 2024, 04:31 | Обновлено 18 мая 2024, 05:09
358
0
Источник: футболисты Кривбасса получат дополнительные премиальные
ФК Кривбасс

Руководство криворожского клуба «Кривбасс» пообещало футболистам дополнительные премиальные за выполнение двух глобальных задач, сообщает ТаТоТаке.

Первая задача – завоевание медалей УПЛ – уже выполнена. Кривбасс гарантировал себе бронзовые медали УПЛ в сезоне 2023/24.

Вторая задача – выход в основной раунд в еврокубках. Первоначально Кривбасс сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. В случае поражения перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

То есть, криворожскому клубу для выхода в евроосень нужно одолеть хотя бы одного соперника из двух.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига премиальные ТаТоТаке чемпионат Украины по футболу Лига Европы
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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