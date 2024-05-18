Денис ПОПОВ: «Теперь турнирная таблица уже не будет давить»

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился ожиданиями от домашнего поединка 29-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Действительно, турнирная таблица уже не будет давить, но мы будем играть последний матч перед своими болельщиками, поэтому нужно показать хорошую игру и добиться результата.

– Часто в матчах происходит ротация в центре обороны, меняются ваши партнеры. Есть ли разница, кто играет с вами рядом?

– В принципе, разницы нет. Кто лучше проявляет себя на тренировках, тот и выходит на поле. Главное, чтобы позади был «ноль», а кто будет играть – нет разницы. Хочется как можно меньше пропускать, но это футбол, состоящий из забитых и пропущенных мячей.

– Как можете оценить вторую часть сезона для нашей команды?

– Конечно, микроклимат улучшился, в том числе благодаря удачной серии, которая была у нас. Но, как видите, чуть-чуть не хватило потеряли очки в одном, втором матче, и в итоге не смогли выиграть чемпионат. Следует принять это и двигаться вперед, не опускать руки и постараться в следующем сезоне стать чемпионами.

А в нынешнем главное провести заключительные матчи сезона без травм, особенно это касается сборников, которым ехать на Евро-2024, где нужно выступить достойно. Что касается меня, то я буду работать и делать все от себя зависящее, а там, если упадет выбор на меня, то я всегда готов. Главное, чтобы здоровье не подводило.