Турецкий топ-клуб начал переговоры с тренером Милана

Стамбульский «Фенербахче» хочет пригласить на пост главного тренера команды наставника «Милана» Стефано Пиоли. По информации турецких СМИ, переговоры с агентом 58-летнего итальянского специалиста уже начались.

Сейчас «Фенербахче» возглавляет 62-летний турецкий специалист Исмаил Картал, однако турецкий клуб хочет пригласить именитого иностранного тренера.

Сам Пиоли в конце нынешнего сезона покинет «Милан», который возглавляет с осени 2019 года. В услугах тренера заинтересованы для клуба Серии А – «Болонья» и «Наполи».