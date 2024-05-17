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  4. Турецкий топ-клуб начал переговоры с тренером Милана
Турция
17 мая 2024, 18:30 |
226
0

Турецкий топ-клуб начал переговоры с тренером Милана

Стефано Пиоли может возглавить «Фенербахче»

17 мая 2024, 18:30 |
226
0
Турецкий топ-клуб начал переговоры с тренером Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Стамбульский «Фенербахче» хочет пригласить на пост главного тренера команды наставника «Милана» Стефано Пиоли. По информации турецких СМИ, переговоры с агентом 58-летнего итальянского специалиста уже начались.

Сейчас «Фенербахче» возглавляет 62-летний турецкий специалист Исмаил Картал, однако турецкий клуб хочет пригласить именитого иностранного тренера.

Сам Пиоли в конце нынешнего сезона покинет «Милан», который возглавляет с осени 2019 года. В услугах тренера заинтересованы для клуба Серии А – «Болонья» и «Наполи».

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Стефано Пиоли Фенербахче Милан
Олег Дидух Источник: Twitter
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