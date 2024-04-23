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Италия
23 апреля 2024, 19:07 |
199
0

Два клуба Серии А интересуются Пиоли

Тренер не останется без работы после ухода из «Милана»

23 апреля 2024, 19:07 |
199
0
Два клуба Серии А интересуются Пиоли
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Вчерашнее поражение в дерби от «Интера» стало практически гарантией того, что Стефано Пиоли будет уволен с поста главного тренера «Милана» в конце нынешнего сезона, несмотря на то, что его контракт рассчитан еще на год.

Однако после увольнения из «Милана» Пиоли без работы не останется. По информации итальянских СМИ, им интересуются сразу два клуба Серии А – «Наполи» и «Болонья».

Прошлогодние чемпионы готов предложить Пиоли 2-летний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год. «Болонья» рассматривает коуча «Милана» как замену Тиаго Мотта, который летом, скорее всего, возглавит «Ювентус».

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Стефано Пиоли Милан Наполи Болонья Тиаго Мотта
Олег Дидух Источник: Il Mattino
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