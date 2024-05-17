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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 05:39 | Обновлено 17 мая 2024, 05:53
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0

Прервалась успешная серия. Заря 10 лет подряд выходила в еврокубки

Луганск 5 раз пробивался в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций

17 мая 2024, 05:39 | Обновлено 17 мая 2024, 05:53
125
0
Прервалась успешная серия. Заря 10 лет подряд выходила в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

В текущем сезоне прервалась успешная серия луганской Зари, которая 10 сезонов подряд выходила в еврокубки.

Сенсационно став чемпионом СССР в 1972 году, Заря выступила в Кубке европейских чемпионов 1973/74, где выбыла во втором раунде. И следующего выступления в еврокубках поклонникам команды пришлось ждать до сезона 2014/15.

Успешная игра связана с работой тренера Юрия Вернидуба, который возглавлял команду с 2011 до 2019 года. Луганская команда 4 раза завоевывала бронзу чемпионатов Украины (2016/17, 2019/20, 2020/21, 2022/23), дважды играла в финалах Кубка Украины (2015/16, 2020/21).

В еврокубках Заря 5 раз пробивалась в групповой этап Лиги Европы (трижды) или Лиги конференций (дважды), где каждый раз (кроме первого выступления с сильнейшим составом группы: МЮ, Фенербахче и Фейенордом) занимала третье место, не выходя в плей-офф.

Еще 4 раза из 10 еврокубковый сезон для Зари прекращался в последнем 4-м раунде Лиги Европы, где в соперниках были сильные команды: Фейенорд, Легия, РБ Лейпциг, Эспаньол. И лишь раз, в сезоне 2022/23 последним стал 3-й раунд отбора (против Университати в Лиге конференций).

В сезоне УПЛ 2023/24 Заря делит 8-е место (32 очка после 28 матчей), потеряв шансы поучаствовать в еврокубках 2024/25, впервые за 10 лет.

Все матчи луганской Зари в еврокубках за историю

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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