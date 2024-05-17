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Италия
17 мая 2024, 05:56 | Обновлено 17 мая 2024, 05:58
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С кем сыграет чемпион? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Италии

Турнир пройдет в Саудовской Аравии

17 мая 2024, 05:56 | Обновлено 17 мая 2024, 05:58
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0
С кем сыграет чемпион? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

После триумфа «Ювентуса» над «Аталантой» (1:0) в финале Кубка Италии сезона 2023/2024 определились пары 1/2 финала Суперкубка Италии.

Клуб из Бергамо сыграет против чемпиона Серии А – «Интера». Победитель Кубка страны в другом полуфинале сразится с «Миланом», который в чемпионате уже гарантировал себе второе место.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии в январе 2025 года. Точная дата розыгрыша будет опубликована ближе к старту сезона 2024/2025.

Известно, что если матч – будь-то полуфинал или финал – завершится в ничью, то команды будут сразу определять победителя при помощи серии пенальти.

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Суперкубок Италии по футболу Милан Интер Милан Ювентус Аталанта
Руслан Травкин Источник: Football-Italia
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