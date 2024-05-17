С кем сыграет чемпион? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Италии
Турнир пройдет в Саудовской Аравии
После триумфа «Ювентуса» над «Аталантой» (1:0) в финале Кубка Италии сезона 2023/2024 определились пары 1/2 финала Суперкубка Италии.
Клуб из Бергамо сыграет против чемпиона Серии А – «Интера». Победитель Кубка страны в другом полуфинале сразится с «Миланом», который в чемпионате уже гарантировал себе второе место.
Турнир пройдет в Саудовской Аравии в январе 2025 года. Точная дата розыгрыша будет опубликована ближе к старту сезона 2024/2025.
Известно, что если матч – будь-то полуфинал или финал – завершится в ничью, то команды будут сразу определять победителя при помощи серии пенальти.
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