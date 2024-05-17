Стала известно, сколько получают Суарес, Альба и Кривцов в Интер Майами

Бывшие игроки «Барселоны» Луис Суарес и Жорди Альба в «Интер Майами» зарабатывают намного меньше, чем Лионель Месси.

Ассоциация игроков МЛС опубликовала данные, согласно которым зарплата уругвайского нападающего составляет 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет. Испанский защитник получает ещё меньше – 1,250 млн, но у него есть годовая гарантированная компенсация в размере 1,5 млн долларов.

Аргентинский форвард Лионель Месси является самым высокооплачиваемым игроком MLS. Зарплата легенды мирового футбола составляет 12 млн долларов. У него также есть гарантированная компенсация (сумма с учетом премий и отчислений агентам), которая равна 20 446 667 долларов.

Бывший игрок сборной Украины сборной Украины Сергей Кривцов получает в год 750 тысяч долларов.

«Цапли» сейчас лидируют в Восточной конференции. Клуб из Флориды за 14 матчей набрал 28 очков, что на 1 балл позволяет опережать «Цинциннати».