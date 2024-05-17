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  4. Главный тренер Ювентуса оштрафован на 5 тысяч евро. Известы детали
Италия
17 мая 2024, 01:40 |
83
0

Главный тренер Ювентуса оштрафован на 5 тысяч евро. Известы детали

Массимилиано Аллегри выплатит штраф за свое поведение во время финала Кубка Италии

17 мая 2024, 01:40 |
83
0
Главный тренер Ювентуса оштрафован на 5 тысяч евро. Известы детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был дисквалифицирован на два матча Кубка Италии из-за своего поведение во время финала Кубка против «Аталанты» (1:0).

Специалист очень сильно демонстрировал свои эмоции резервному судье встречи. За это он получил красную карточку от главного арбитра.

Также наставник туринцев оштрафован на 5 000 евро. Спортивный судья Серии А официально подтвердил дисквалификацию Аллегри.

Ожидается, что «Ювентус» также может выписать штраф Аллегри, поскольку нарушил дисциплинарные требования от клуба.

56-летний наставник работает со «Старой синьорой» с 2021 года. Перед этим он возглавлял клуб с 2014 по 2019 год. Ожидается, что вскоре тренер покинет свою должность.

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Кубок Италии по футболу Массимилиано Аллегри Ювентус Аталанта
Руслан Травкин Источник: Football-Italia
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