Второй с конца. Известна оценка Яремчука за 70 минут против Реала Сосьедад
Форвард начал матч в стартовом составе
«Валенсия» на выезде уступила «Реал Сосьедаду» (0:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук на этот поединок вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменен.
За это время он отдал 16 передач, 11 из которых были точными (69%). Длинная передача была одна (точная). Также у него 7 потерь владения, 2 раза попадал в офсайд, и 3 выигранных воздушных дуэли из 10.
Аналитический портал WhoScored поставил ему всего лишь 6.0 балла за игру. Это вторая с конца оценка в команде. Такой же низкий балл получили Хави Герра и Уго Гонсалес. Хуже себя показал лишь Педро Гонсалес – 5.7.
28-летний Яремчук в этом сезоне Ла Лиги забил 3 гола за 24 встречи. Суммарно на поле Роман сыграл всего 897 минут.
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