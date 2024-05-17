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Испания
17 мая 2024, 03:55 | Обновлено 17 мая 2024, 04:00
96
0

Второй с конца. Известна оценка Яремчука за 70 минут против Реала Сосьедад

Форвард начал матч в стартовом составе

17 мая 2024, 03:55 | Обновлено 17 мая 2024, 04:00
96
0
Второй с конца. Известна оценка Яремчука за 70 минут против Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

«Валенсия» на выезде уступила «Реал Сосьедаду» (0:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук на этот поединок вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменен.

За это время он отдал 16 передач, 11 из которых были точными (69%). Длинная передача была одна (точная). Также у него 7 потерь владения, 2 раза попадал в офсайд, и 3 выигранных воздушных дуэли из 10.

Аналитический портал WhoScored поставил ему всего лишь 6.0 балла за игру. Это вторая с конца оценка в команде. Такой же низкий балл получили Хави Герра и Уго Гонсалес. Хуже себя показал лишь Педро Гонсалес – 5.7.

28-летний Яремчук в этом сезоне Ла Лиги забил 3 гола за 24 встречи. Суммарно на поле Роман сыграл всего 897 минут.

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Роман Яремчук Валенсия Реал Сосьедад оценки WhoScored чемпионат Испании по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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