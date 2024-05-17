Украина. Премьер лига17 мая 2024, 00:48 | Обновлено 17 мая 2024, 00:59
86
0
Львовский Рух обещает погасить задолженность перед юниорами до конца мая
Финансовые трудности у клуба возникли с выплатами для младших коллективов
17 мая 2024, 00:48 | Обновлено 17 мая 2024, 00:59
86
0
Как стало известно Sport.ua, задолженность по зарплате у львовского «Руха» перед своей второй командой и молодежным составом равна трем месяцам.
В клубе обещают ликвидировать задолженности по окончании текущего сезона, до конца мая.
Сейчас «Рух-2» занимает 8-е место во Второй лиге, а «Рух» U-19 – также 8-й в соревнованиях среди сверстников.
Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против одесского «Черноморца».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 мая 2024, 01:05 0
Единственный в матче гол на 3-й минуте забил Андре Силва
Футбол | 16 мая 2024, 14:49 9
Вингер «Челси» прокомментировал свое повреждение
Футбол | 16.05.2024, 17:28
Бокс | 16.05.2024, 13:59
Футбол | 16.05.2024, 06:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.05.2024, 05:51
15.05.2024, 07:49 4
16.05.2024, 10:09 40
15.05.2024, 11:36
Хоккей
16.05.2024, 06:45 1
15.05.2024, 08:01
15.05.2024, 12:44 11