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  4. Львовский Рух обещает погасить задолженность перед юниорами до конца мая
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 00:48 | Обновлено 17 мая 2024, 00:59
86
0

Львовский Рух обещает погасить задолженность перед юниорами до конца мая

Финансовые трудности у клуба возникли с выплатами для младших коллективов

17 мая 2024, 00:48 | Обновлено 17 мая 2024, 00:59
86
0
Львовский Рух обещает погасить задолженность перед юниорами до конца мая
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, задолженность по зарплате у львовского «Руха» перед своей второй командой и молодежным составом равна трем месяцам.

В клубе обещают ликвидировать задолженности по окончании текущего сезона, до конца мая.

Сейчас «Рух-2» занимает 8-е место во Второй лиге, а «Рух» U-19 – также 8-й в соревнованиях среди сверстников.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против одесского «Черноморца».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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