Львовский Рух обещает погасить задолженность перед юниорами до конца мая

Как стало известно Sport.ua, задолженность по зарплате у львовского «Руха» перед своей второй командой и молодежным составом равна трем месяцам.

В клубе обещают ликвидировать задолженности по окончании текущего сезона, до конца мая.

Сейчас «Рух-2» занимает 8-е место во Второй лиге, а «Рух» U-19 – также 8-й в соревнованиях среди сверстников.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против одесского «Черноморца».