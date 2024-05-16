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16 мая 2024, 23:34 |
904
3

ОФИЦИАЛЬНО. Фейспалм дня. Легендарный игрок Интера возглавит спартак из рф

Деян Станкович, который сейчас тренирует «Ференцварош», уедет на болота

16 мая 2024, 23:34 |
904
3
ОФИЦИАЛЬНО. Фейспалм дня. Легендарный игрок Интера возглавит спартак из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Станкович

45-летний сербский специалист Деян Станкович возглавит российский «спартак».

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Контракт вступит в силу со следующего сезона.

В кампании 2023/24 Станкович доработает со своей нынешней командой «Ференцварош» из Венгрии. Станкович возглавляет венгерский коллектив с сентября 2023 года.

Станкович, будучи игроком, вошел в историю миланского «Интера». Он провел в клубе 9 лет, сыграл 326 матчей, забил 42 гола и отдал 55 ассистов. Также вместе с командой Деян выиграл 15 трофеев, учитывая кубок Лиги чемпионов в сезоне 2009/10.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Richard Lewis
Є ще куди рости! угорщина — рашка — іран — кндр
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Viktor Shuper
цей лисий як тренер дніще. як людина походу не набагато краще. Ференц лише при Реброві круто грав, далі все по одному місцю пішло
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0
Harun Bakircioğlu
Ференцварошем владеет Кубатов, член партии Фидес, кореш Орбана и его зам в партии. Спонсор Ференцвароша - газпром. Такой вояж тем более серба не вызывает удивление.
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0
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