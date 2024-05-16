ОФИЦИАЛЬНО. Фейспалм дня. Легендарный игрок Интера возглавит спартак из рф

45-летний сербский специалист Деян Станкович возглавит российский «спартак».

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Контракт вступит в силу со следующего сезона.

В кампании 2023/24 Станкович доработает со своей нынешней командой «Ференцварош» из Венгрии. Станкович возглавляет венгерский коллектив с сентября 2023 года.

Станкович, будучи игроком, вошел в историю миланского «Интера». Он провел в клубе 9 лет, сыграл 326 матчей, забил 42 гола и отдал 55 ассистов. Также вместе с командой Деян выиграл 15 трофеев, учитывая кубок Лиги чемпионов в сезоне 2009/10.