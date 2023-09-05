ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Интера возглавила бывший клуб Реброва

Легендарный полузащитник «Интера» Деян Станкович возглавил венгерский «Ференцварош», который с 2018 по 2021 год тренировал украинец Сергей Ребров.

Последним местом работы 44-летнего серба стала итальянская «Сампдория». Под его руководством она заняла последнее место в Серии А 2022/23 и вылетела в Серию Б, а Деян был уволен.

Станкович, будучи игроком, вошел в историю миланского «Интера». Он провел в клубе 9 лет, сыграл 326 матчей, забил 42 гола и отдал 55 ассистов. Также вместе с командой Деян выиграл 15 трофеев, учитывая кубок Лиги чемпионов в сезоне 2009/10.