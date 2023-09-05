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05 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:52
665
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Интера возглавила бывший клуб Реброва

Деян Станкович стал главным тренером «Ференцвароша»

05 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:52
665
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Интера возглавила бывший клуб Реброва
ФК Ференцварош. Деян Станкович

Легендарный полузащитник «Интера» Деян Станкович возглавил венгерский «Ференцварош», который с 2018 по 2021 год тренировал украинец Сергей Ребров.

Последним местом работы 44-летнего серба стала итальянская «Сампдория». Под его руководством она заняла последнее место в Серии А 2022/23 и вылетела в Серию Б, а Деян был уволен.

Станкович, будучи игроком, вошел в историю миланского «Интера». Он провел в клубе 9 лет, сыграл 326 матчей, забил 42 гола и отдал 55 ассистов. Также вместе с командой Деян выиграл 15 трофеев, учитывая кубок Лиги чемпионов в сезоне 2009/10.

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Источник ФК Ференцварош
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Комментарии 1
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Octopus
Вывел Сампдорию в Серию Б, за это взяли наверное, вообще там ума палата в клубе, который возглавляет самодур. Сначала посрались с Ребровым, на его место позвали Штегера после его полного провала в Боруссии Д, потом взяли усатого шашлычника, теперь это))
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