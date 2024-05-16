Курьезный автогол. Лас-Пальмас и Бетис сыграли в боевую ничью

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Бетис» сыграли вничью (2:2).

Гости дважды выходили вперед после курйозного автогола Мики Мармоля (21 мин) и забитого мяча Айосе Переса (49 мин)

Хозяева дважды сумели отыграться, голы забили Алекс Суарес (28 мин) и Альберто Молейро (64 мин).

«Бетис» (56 очков) идет на 6-й позиции в Ла Лиге, в зоне еврокубков. «Лас-Пальмас» (38 баллов) поднялся на 14-ю позицию.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Лас-Пальмас – Бетис – 2:2

Голы: Алекс Суарес, 28, Молейро, 64 – Мармоль, 21 (автогол), Айосе Перес, 49

Видеообзор матча ожидается вскоре