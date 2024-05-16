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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
16.05.2024 20:30 – FT 2 : 2
Бетис
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Испания
16 мая 2024, 23:05 | Обновлено 16 мая 2024, 23:17
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Курьезный автогол. Лас-Пальмас и Бетис сыграли в боевую ничью

«Бетис» (56 очков) идет на 6-й позиции в Ла Лиге, в зоне еврокубков

16 мая 2024, 23:05 | Обновлено 16 мая 2024, 23:17
120
0
Курьезный автогол. Лас-Пальмас и Бетис сыграли в боевую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Бетис» сыграли вничью (2:2).

Гости дважды выходили вперед после курйозного автогола Мики Мармоля (21 мин) и забитого мяча Айосе Переса (49 мин)

Хозяева дважды сумели отыграться, голы забили Алекс Суарес (28 мин) и Альберто Молейро (64 мин).

«Бетис» (56 очков) идет на 6-й позиции в Ла Лиге, в зоне еврокубков. «Лас-Пальмас» (38 баллов) поднялся на 14-ю позицию.

Ла Лига. 36-й тур, 16 мая

Лас-Пальмас – Бетис – 2:2

Голы: Алекс Суарес, 28, Молейро, 64 – Мармоль, 21 (автогол), Айосе Перес, 49

Видеообзор матча ожидается вскоре

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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