Игорь ПЕРДУТА: «Могли сыграть с Шахтером агрессивнее»

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута поделился впечатлениями от финала Кубка Украины против «Шахтера» (поражение 1:2):

«Если бы мы сделали максимум – я думаю, мы бы, может, до 11-метровых дошли. Есть какая-то такая неудовлетворенность. Не сильно агрессивно начали. Видно, что «Шахтер» готовился, был всегда на мяче, нам тяжело было. Нам надо было действовать как-то агрессивнее. Какая-то робость была. «Шахтер» постоянно играет в финалах, у нас нет опыта такого большого. Очень обидно. Честно, не знаю, могли ли лучше, но агрессивнее сыграть – это 100 процентов.

С первой минуты тяжело было бы так рисковать. Могло что-то там и залезть - не повезло. Поздравляю «Шахтер» с победой. Сегодня заслуженно выиграли Кубок.

Больший нокаут – это первый гол. Понятно, что они играли на мячи, но по моментам игра была равная. Если бы воспользовались своими моментами – могло по-другому совсем быть.

Чувствуешь ли рост команды? Есть ли потенциал? Пришли новые тренеры, им нужно время, и это видно по игре, по настрою, по атмосфере в команде. Просто сейчас нет времени, три месяца вместе работаем. Поэтому я уверен на 100, даже больше, процентов, что этот тренерский состав сделает из «Ворсклы» боевую единицу, мы будем бороться за более высокие места, чем мы сейчас находимся».